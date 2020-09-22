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NASA представило амбициозный план по новой отправке людей на Луну

Сегодня, 15:14

К 2024 году на спутник Земли должны отправиться мужчина и женщина

После некоторых успехов китайцев в подготовке к колонизации Луны, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что готово впервые с 1972 года снова высадить людей на поверхность спутника Земли, сообщает BBC.

План NASA по возвращению на Луну к 2024 году обойдется американским налогоплательщикам в 28 млрд долларов. В рамках программы Artemis на поверхность спутника Земли будут отправлены мужчина и женщина. Однако сроки ее реализации будут зависеть от выделения Конгрессом 3,2 млрд долларов на создание системы приземления.

Астронавты будут путешествовать в подобной космическому кораблю Apollo капсуле Orion, которая будет запускаться на мощной ракете SLS.

Капсула Orion / Фото: Lockheed Martin
Капсула Orion / Фото: Lockheed Martin

Директор NASA Джим Бриденстайн объяснил, что 28 млрд долларов потратят на финансирование программы Artemis по высадке на Луну, куда также войдет выделение средств на ракету-носитель SLS, капсулу Orion, систему посадки человека и скафандры.

Он добавил, что Палата представителей и Сенат Конгресса США рассматривают запрос на получение 3,2 млрд долларов на 2021 год, которые должны потратить на разработку системы высадки людей.

"Очень важно, чтобы мы получили эти 3,2 млрд долларов", – подчеркнул Джим Бриденстайн.

В то же время Палата представителей приняла закон о выделении только 600 млн долларов на лунный аппарат, чего явно недостаточно.

В последний раз люди высаживались на поверхность Луны 48 лет назад в рамках программы Apollo 17. Впервые же они приземлились на ней в 1969 году во время исторической миссии Apollo 11. Всего же было шесть таких миссий.

Сайт "Сегодня" сообщал, что американский изобретатель Илон Маск представил звездолет для колонизации Луны и Марса.

Напомним, в июле 2020-го NASA отправило в космос марсоход.

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NASA ракета-носитель Луна космический корабль высадка
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