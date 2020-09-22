NASA представило амбициозный план по новой отправке людей на Луну
К 2024 году на спутник Земли должны отправиться мужчина и женщина
После некоторых успехов китайцев в подготовке к колонизации Луны, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что готово впервые с 1972 года снова высадить людей на поверхность спутника Земли, сообщает BBC.
План NASA по возвращению на Луну к 2024 году обойдется американским налогоплательщикам в 28 млрд долларов. В рамках программы Artemis на поверхность спутника Земли будут отправлены мужчина и женщина. Однако сроки ее реализации будут зависеть от выделения Конгрессом 3,2 млрд долларов на создание системы приземления.
Астронавты будут путешествовать в подобной космическому кораблю Apollo капсуле Orion, которая будет запускаться на мощной ракете SLS.
Директор NASA Джим Бриденстайн объяснил, что 28 млрд долларов потратят на финансирование программы Artemis по высадке на Луну, куда также войдет выделение средств на ракету-носитель SLS, капсулу Orion, систему посадки человека и скафандры.
Он добавил, что Палата представителей и Сенат Конгресса США рассматривают запрос на получение 3,2 млрд долларов на 2021 год, которые должны потратить на разработку системы высадки людей.
"Очень важно, чтобы мы получили эти 3,2 млрд долларов", – подчеркнул Джим Бриденстайн.
В то же время Палата представителей приняла закон о выделении только 600 млн долларов на лунный аппарат, чего явно недостаточно.
В последний раз люди высаживались на поверхность Луны 48 лет назад в рамках программы Apollo 17. Впервые же они приземлились на ней в 1969 году во время исторической миссии Apollo 11. Всего же было шесть таких миссий.
Сайт "Сегодня" сообщал, что американский изобретатель Илон Маск представил звездолет для колонизации Луны и Марса.
Напомним, в июле 2020-го NASA отправило в космос марсоход.
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