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NASA сделали удивительное открытие на спутнике-гиганте Юпитера: фото

Сегодня, 08:05

Космический аппарат NASA "Юнона" впервые составил карту северного полюса спутника Юпитера Ганимеда

Космический корабль NASA Juno ("Юнона") запечатлел Ганимед – самый большой спутник Юпитера. Визит к спутнику помог аппарату сделать высококачественные снимки, показывающие, как его необычное магнитное поле влияет на лед на его полюсах, сообщает Digital Trends.

"Юнона" прошла мимо Ганимеда 26 декабря 2019 года, и его путь прошел через вершину никогда ранее не нанесенного на карту северного полюса. Команда "Юноны" знала, что это будет редкой возможностью наблюдать Луну так близко, поэтому они подготовились, развернув космический корабль так, чтобы его инструменты были обращены к поверхности Луны.

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Пролет аппарата произошел на расстоянии всего в 100 тысячах километров от поверхности Ганимеда. Для фотографий использовался инструмент Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), который помог собрать 300 инфракрасных изображений, которые использовались для создания полноценной карты северной части спутника-гиганта.

Инструмент JIRAM изначально был спроектирован так, чтобы использовать инфракрасный свет для просматривания плотного облачного слоя Юпитера и видеть на 75-80 километров вглубь. Но его также можно использовать для исследования спутников Юпитера, включая Ио, Европу, Каллисто и Ганимеда.

Снимки северного полюса Ганимеда
Снимки северного полюса Ганимеда
Фото: NASA

Эти изображения показывают активность на Ганимеде несмотря на то, что у него нет атмосферы. Однако у луны Юпитера, как и у Земли, есть магнитное поле. Это магнитное поле взаимодействует с энергетическими частицами в виде плазмы, испускаемой Солнцем, которая затем направляется к полюсам спутника и воздействует на лед в полярных шапках.

"Данные JIRAM показывают, что лед на северном полюсе Ганимеда был изменен в результате воздействия солнечной плазмы. Это явление, о котором мы впервые смогли узнать только при помощи аппарата Juno", – говорит соавтор проекта "Юноны" из Национального института астрофизики в Риме Алессандро Муро.

Напомним, что ранее на Юпитере был обнаружен аномального размера объект. Также на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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наука NASA космос ученые Юпитер Juno
Источник: NASA
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