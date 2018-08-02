Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

NASA скрывает правду о Нептуне, закрашивая фотографии

На последних снимках Тритона специалисты NASA замазали некоторые участки его поверхности

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:43
NASA пытается скрыть что-то важное, обнаруженное на Тритоне. Фото: NASA
NASA пытается скрыть что-то важное, обнаруженное на Тритоне. Фото: NASA

Естественный спутник планеты Нептуна Тритон будоражит умы астрономов с тех пор, как на нем была обнаружена атмосфера, очень похожая на земную в момент своего зарождения, в которой присутствует азот, метан и угарный газ.

Тритон постоянно меняется в геологическом плане: на его поверхности возникают новые образования, а рельеф покрывают странные борозды, которым нет объяснения. На Тритоне даже присутствует водяной лед, который занимает 35% площади поверхности спутника.

046ba9a49167f4243f539324774e1f44
Вид на Нептун с Тритона
Pinterest

Эксперты определили, что на последних снимках Тритона специалисты NASA старательно замазали некоторые участки его поверхности, явно с целью скрыть нечто, что было видно на фотографии этих участков. По этому поводу даже сняли ролик, на котором демонстрируются замазанные области.

Напомним, что ранее ученые назвали провальной идею бомбардировка Марса термоядерными зарядами, а также на Марсе взорвался астероид и оставил жуткий след.

Еще несколько материалов по теме:
Официально: NASA заявляет о смертоносном астероиде На Землю падает космическая станция Новый рекорд: NASA показало самое далекое космическое фото NASA опубликовало требования для претендентов полететь на Марс
NASA эксперты фотографии планеты спутник атмосфера нептун Тритон
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров