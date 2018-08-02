NASA скрывает правду о Нептуне, закрашивая фотографии

На последних снимках Тритона специалисты NASA замазали некоторые участки его поверхности

NASA пытается скрыть что-то важное, обнаруженное на Тритоне. Фото: NASA

Естественный спутник планеты Нептуна Тритон будоражит умы астрономов с тех пор, как на нем была обнаружена атмосфера, очень похожая на земную в момент своего зарождения, в которой присутствует азот, метан и угарный газ.

Тритон постоянно меняется в геологическом плане: на его поверхности возникают новые образования, а рельеф покрывают странные борозды, которым нет объяснения. На Тритоне даже присутствует водяной лед, который занимает 35% площади поверхности спутника.

Вид на Нептун с Тритона Pinterest

Эксперты определили, что на последних снимках Тритона специалисты NASA старательно замазали некоторые участки его поверхности, явно с целью скрыть нечто, что было видно на фотографии этих участков. По этому поводу даже сняли ролик, на котором демонстрируются замазанные области.

Напомним, что ранее ученые назвали провальной идею бомбардировка Марса термоядерными зарядами, а также на Марсе взорвался астероид и оставил жуткий след.