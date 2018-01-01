NASA создаст самую холодную точку во Вселенной

Комбинация лазеров и магнитов будет использоваться для охлаждения и замедления облака атомов до температуры выше абсолютного нуля

NASA собирается сделать открытие. Фото: NASA

В погоне за самыми низкими температурами НАСА посылает на Международную космическую станцию аппарат, который создаст температуру в 10 миллиардов раз холоднее вакуума.

Разработка Лаборатории холодного атома является полезной нагрузкой космического корабля "Лебедь" (Cygnus), который отправляется на МКС сегодня. Ученые собираются наблюдать необычные квантовые свойства ультрахолодных атомов.

NASA

Комбинация лазеров и магнитов будет использоваться для охлаждения и замедления облака атомов до температуры выше абсолютного нуля, также известного как ноль Кельвина (- 273.15 по Цельсию). Абсолютный ноль является самой холодной температурой во Вселенной. Его невозможно достичь, поскольку при этой температуре атомы перестают двигаться.

Но инженеры Лаборатории холодного атома могут охлаждать атомы до одной десятой миллиарда градусов выше абсолютного нуля, что заставляет их двигаться очень медленно, проявляя квантовые свойства. Это состояние называется конденсатом Бозе-Эйнштейна.

Его очень сложно наблюдать на Земле: из-за гравитации атомы находятся в этом состоянии доли секунды. Предполагается, что на борту МКС эта проблема будет решена, и ученые смогут дистанционно наблюдать за атомами до 10 секунд. Ученые говорят, что изучение этих ультрахолодных атомов могло бы изменить всеобщее понимание материи и фундаментальной природы гравитации.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже:



