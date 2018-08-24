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NASA выпустило приложение для селфи в космосе

К годовщине астронома Лаймана Спитцера приурочен выпуск шуточного приложения.

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:18
Приложение получило название NASA Selfies
Приложение получило название NASA Selfies

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разработало шуточное приложение для смартфонов на базе Android и iOS под названием NASA Selfies.

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Космический аппарат "Спитцер"
popmech.ru

Пользователи смогут создавать селфи на фоне космического пространства в скафандре. В качестве фоновых снимков используются материалы, снятые за последние 15 лет работы "Спитцера" — космического инфракрасного телескопа, названного так в честь астронома Лаймана Спитцера. Именно к его годовщине приурочен выпуск приложения.

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NASA Selfies
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В свое время этот телескоп был крупнейшим в мире, использовался для изучения тусклых объектов, которые видны исключительно в инфракрасном диапазоне.

В 2009 году на телескопе кончился взятый с Земли запас хладагента, что означало конец первоначальной научной миссии. Сейчас "Спитцер", на котором отказала большая часть приборов, занят задачами, связанными со скоростью расширения Вселенной.

Напомним, что ранее Черное море и Крым запечатлели из космоса, а на Марсе NASA потеряли ровер из-за катастрофы.

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Источник: Популярная Механика
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