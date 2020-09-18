Наступил конец эпохи портативных игр с закрытием Nintendo 3DS

Развитие смартфонов поставило крест на дальнейшем существовании Nintendo 3DS и эпохи классических портативных игр

Вчерашняя презентация Sony, на которой объявили цены и дату продаж PlayStation 5, ознаменовала переход на новое поколение видеоигр. В то же время Nintendo незаметно положила конец эре специализированных портативных игровых устройств. Как сообщает Digital Trends, компания подтвердила, что прекратила производство карманных консолей семейства Nintendo 3DS, которые были безумно популярными во всем мире до прихода Nintendo Swtch.

Гибридная приставка Nintendo Switch принесла огромный успех для компании, которая смогла грамотно объединить миры консольных и портативных игр. Хотя Nintendo на протяжении многих лет придерживалась своей позиции, что Switch не заменит 3DS – повторяя эту догму в прошлом году, когда был выпущен Switch Lite, – рынок все же показал, что Nintendo 3DS морально устарела в рамках новой стратегии японской компании.

Nintendo 3DS была продана в количестве 76 миллионов штук Фото: Pexels

Конец эпохи Nintendo 3DS знаменует собой важный момент в истории игр. С момента запуска Game Boy в 1989 году видеоигры разделились на две части – домашние и портативные. Nintendo всегда твердо придерживалась последнего, и достигла небывалых высот в этом направлении. Sony на короткое время попыталась составить конкуренцию своей относительно успешной PlayStation Portable и полностью провальной PS Vita, но Nintendo DS безраздельно доминировала в чартах продаж, показав колоссальную цифру в 154 миллиона проданных устройств, а 3DS была реализована в количестве 76 миллионов единиц.

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Первая версия Nintendo 3DS вышла в 2011 году — это была улучшенная портативная игровая консоль с двумя экранами, один из которых передавал 3D-эффект без очков и других дополнительных приспособлений. Также выходила увеличенная версия консоли 3DS XL, New 3DS нового поколения и недорогие модификации 2DS без 3D-экрана.

Развитие смартфонов сделало игры на телефоне более жизнеспособным и удобным вариантом. Они же начали отсчет до полного заката эры классических портативных игровых приставок. PS Vita первой не выдержала конкуренции с мобилками, и была "похоронена" Sony через три года спустя 15 миллионов проданных устройств. Nintendo 3DS продержалась до 2020 года и оставалась последней настоящей "портативкой" в своем роде.

Nintendo закрыла производство "портативки" 3DS Фото: Pexels

Тем не менее, портативные игры остаются все еще популярными – об это свидетельствуют данные Switch, которые показывают, что игроки склонны использовать систему чаще в портативном режиме. Теперь Nintendo бросит все силы в развитие своей следующей консоли, которая может составить конкуренцию PlayStation 5 и Xbox Series X – новинка должна быть представлена уже в следующем году.

Более ранний вариант Nintendo DS Фото: Pexels

Напомним, что ранее Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10. Также недавно было продано редчайшее "сокровище" Nintendo Play Station, которую оценили в космическую сумму.

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