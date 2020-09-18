Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наступил конец эпохи портативных игр с закрытием Nintendo 3DS

Сегодня, 07:30

Развитие смартфонов поставило крест на дальнейшем существовании Nintendo 3DS и эпохи классических портативных игр

Вчерашняя презентация Sony, на которой объявили цены и дату продаж PlayStation 5, ознаменовала переход на новое поколение видеоигр. В то же время Nintendo незаметно положила конец эре специализированных портативных игровых устройств. Как сообщает Digital Trends, компания подтвердила, что прекратила производство карманных консолей семейства Nintendo 3DS, которые были безумно популярными во всем мире до прихода Nintendo Swtch.

Гибридная приставка Nintendo Switch принесла огромный успех для компании, которая смогла грамотно объединить миры консольных и портативных игр. Хотя Nintendo на протяжении многих лет придерживалась своей позиции, что Switch не заменит 3DS – повторяя эту догму в прошлом году, когда был выпущен Switch Lite, – рынок все же показал, что Nintendo 3DS морально устарела в рамках новой стратегии японской компании.

Nintendo 3DS была продана в количестве 76 миллионов штук
Nintendo 3DS была продана в количестве 76 миллионов штук
Фото: Pexels

Конец эпохи Nintendo 3DS знаменует собой важный момент в истории игр. С момента запуска Game Boy в 1989 году видеоигры разделились на две части – домашние и портативные. Nintendo всегда твердо придерживалась последнего, и достигла небывалых высот в этом направлении. Sony на короткое время попыталась составить конкуренцию своей относительно успешной PlayStation Portable и полностью провальной PS Vita, но Nintendo DS безраздельно доминировала в чартах продаж, показав колоссальную цифру в 154 миллиона проданных устройств, а 3DS была реализована в количестве 76 миллионов единиц.

Смотрите также в сюжете о лучших настольных играх:

Первая версия Nintendo 3DS вышла в 2011 году — это была улучшенная портативная игровая консоль с двумя экранами, один из которых передавал 3D-эффект без очков и других дополнительных приспособлений. Также выходила увеличенная версия консоли 3DS XL, New 3DS нового поколения и недорогие модификации 2DS без 3D-экрана.

Развитие смартфонов сделало игры на телефоне более жизнеспособным и удобным вариантом. Они же начали отсчет до полного заката эры классических портативных игровых приставок. PS Vita первой не выдержала конкуренции с мобилками, и была "похоронена" Sony через три года спустя 15 миллионов проданных устройств. Nintendo 3DS продержалась до 2020 года и оставалась последней настоящей "портативкой" в своем роде.

Nintendo закрыла производство "портативки" 3DS
Nintendo закрыла производство "портативки" 3DS
Фото: Pexels

Тем не менее, портативные игры остаются все еще популярными – об это свидетельствуют данные Switch, которые показывают, что игроки склонны использовать систему чаще в портативном режиме. Теперь Nintendo бросит все силы в развитие своей следующей консоли, которая может составить конкуренцию PlayStation 5 и Xbox Series X – новинка должна быть представлена уже в следующем году.

Более ранний вариант Nintendo DS
Более ранний вариант Nintendo DS
Фото: Pexels

Напомним, что ранее Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10. Также недавно было продано редчайшее "сокровище" Nintendo Play Station, которую оценили в космическую сумму.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
PlayStation 5 против Xbox Series X: какую приставку выбрать Aston Martin выпустил гоночный симулятор по цене спорткара: фото В Украине признали киберспорт: ТОП-5 богатейших профессионалов по играм Nintendo возродит культовую игровую приставку "Ну, погоди!": видео
игры видеоигры эпоха приставки Nintendo
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Популярные статьи

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:58Фото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день делала селфи. Вот они: фото, видео

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

Новости партнеров

Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять