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Навстречу будущему: летающим автомобилям в США дали "зеленый свет"

Сегодня, 16:48

Законопроект штата Нью-Гемпшир разрешает летающим автомобилям пользоваться американскими дорогами

Футурологи обещали появление летающих автомобилей в течение десятилетий. Несмотря на то что так и не появилось ни одного серийного летающего автомобиля, кроме выпущенных единичных неуклюжих прототипов, американский штат Нью-Гемпшир стал первым, кто пошел навстречу будущему и дал им зеленый свет. Об этом сообщает Roadshow.

Местный совет принял законопроект №1182, также известный как "законопроект Джетсона". Он являет собой свод новых транспортных правил и грузоперевозок, которые заранее предвещают появление летающих автомобилей и легализируют их передвижение по дорогам общего пользования. Конечно, пока таких авто нет, но это оптимистичный взгляд в будущее.

Смотрите также в сюжете о том, сколько автомобилей в кортеже президента:

Однако стоит внести некоторую ясность. Законодательство не позволяет будущим летающим автомобилям парить над дорогами, но разрешает им передвигаться в общем потоке наряду с традиционными транспортными средствами по всем шоссе штата. По сути, законопроект позволяет будущим водителям-пилотам доехать до аэропорта, а затем взмыть в небо. Однако летающим автомобилям запрещается использовать обычные трассы для взлета и посадки.

Пока массового производства летающих автомобилей нет, существует несколько компаний, которые заинтересованы в создании подобных транспортных средств. Перспективный стартап Terrafugia из Массачусетса настолько заинтересовал китайцев, что был выкуплен автогигантом Geely. Сейчас в небольшой компании работает 100 человек, и инвестор видит в стартапе лидера в "городской воздушной промышленности".

Вторая фирма – Samson Sky. Стартап из Орегона изначально планировал выпустить в 2019 году рабочий прототип летающего авто под названием Switchblade. Но уже 2020 год, а новостей от компании нет, и на комментарии о статусе готовности проекта от Roadshow там не ответили.

Увы, до массового производства летающих автомобилей пока далеко. Все из-за конструкционных сложностей и громоздкости таких транспортных средств. К сожалению, пока никому не удалось создать идеальный гибрид автомобиля и самолета таким, как мы видели в фантастических фильмах вроде "Назад в будущее".

Напомним, ранее был закрыт проект летающего автомобиля Flyer. В то же время прототип первого воздушного такси успешно поднялся в небо.

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Источники: CNET , Terrafugia
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