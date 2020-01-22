Найден древний астероид, разморозивший Землю 2,2 миллиарда лет назад

Древний ударный кратер Яррабубба вероятно помог закончить самый длинный ледниковый период в истории Земли

"Расконсервация" Земли после удара астероида помогла жизни эволюционировать Фото: The New York Times

На охровых равнинах в центральной части Западной Австралии скрыт древний шрам от удара астероида, который может объяснить, как завершился один из самых продолжительных ледниковых периодов на Земле с последующим "размораживанием" жизни. Результаты нового исследования публикует журнал Nature Communications.

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Кратер Яррабубба шириной 70 км образовался в результате падения огромного астероида около 2,2 миллиардов лет назад. Его воздействие могло кардинально изменить климат Земли. В результате мощнейшего столкновения температура на планете могла подняться настолько сильно, что растопила бы ледяной покров. При этом выброшенные в атмосферу пыль и водяной пар усилили парниковый эффект.

Земля 2,2 миллиардов лет назад Фото: CNET

Группа исследователей из Университета Кертина в Западной Австралии и Космического центра имени Джонсона NASA взялись за изучение кратера. Для определения точного возраста пород в регионе использовался метод радиоизотопного урано-свинцового датирования – одного из самых точных в науке. Кристаллы внутри пород были расплавлены, а затем заново кристаллизованы после удара астероиды, что позволяет определить время катастрофы.

"Мы проанализировали эти отдельные маленькие кристаллы циркона на месте падения древнего астероида. Эти кристаллы образовались во время события удара", – объясняет Крис Киркланд, ученый-геолог из Университета Кертина и соавтор исследования.

Анализ показал, что возраст кратера Яррабубба составляет 2,229 миллиардов лет, что делает его древнейшей ударной структурой на Земле. Более того время формирования ударного кратера от падения астероида совпадает с динамическими изменениями на Земле – прекращением самого продолжительного ледникового периода. Этот жуткий период называется "Земля-снежок" – вся планета представляла собой ледяную пустыню на протяжении примерно 300 миллионов лет. Во время этого ледникового периода температура на экваторе была приблизительно как в Антарктиде.

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Исследователи при помощи смоделировали компьютерную симуляцию, взяв астероид диаметром 7 километров и врезали его в Землю. Образовавшийся кратер получился примерно такого же размера, как и Яррабубба. Анализ последующих событий показал, что подобное воздействие могло привести к выбросу в атмосферу примерно 500 миллионов тонн водяного пара. Таким образом "расконсервация" Земли после удара астероида помогла жизни эволюционировать дальше.

Напомним, что ранее NASA собиралась "выстрелить" по астероиду. А в прошлом году наша планета чудом избежала катастрофы, когда астероид приблизился к Земле на угрожающее расстояние.

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