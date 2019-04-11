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Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Apple показала отмененный прототип смартфона

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:25
Телефон Apple WALT так и не поступил в продажу
Телефон Apple WALT так и не поступил в продажу
Фото: TechSpot

Задолго до iPhone Apple разработала концептуальный телефон WALT, или Wizzy Active Lifestyle Telephone. Перспективный мобильный телефон впервые был продемонстрирован на мероприятии Macworld в Бостоне в 1993 году. Однако вскоре после показа проект был отменен. Один из австралийских разработчиков Apple Сонни Диксон сохранил у себя данный гаджет и опубликовал видео с работающим прототипом первого смартфона компании, сообщает TechSpot.

Для своего времени мобильный аппарат был довольно продвинутым и на голову опережал любой существующий на тот момент мобильный телефон. WALT работал не только как телефон и факс, но предоставлял пользователям доступ к онлайн-банкингу, обладал сенсорным экраном с поддержкой стилуса и понимал рукописный ввод. Он даже поставляется со встроенной адресной книгой, выводил имена входящих абонентов и мог настраивать отдельные мелодии звонков для каждого профиля.

Устройство Apple WALT представляет собой симбиоз планшета и стационарного телефона
Устройство Apple WALT представляет собой симбиоз планшета и стационарного телефона
Фото: TechSpot

Устройство, разработанное в партнерстве с телекоммуникационной компанией BellSouth, представляет собой симбиоз планшета и стационарного телефона. Очень много деталей в его конструкции позаимствовано из PowerBook 100. WALT работает на операционной системе Mac OS 6.0.8, инсталлированная на встроенный жесткий диск и использует программное обеспечение HyperCard (аналог Finder).

Внутреннее строение Apple WALT
Внутреннее строение Apple WALT
Фото: Macrumors

В конечном итоге Apple решила закрыть проект, и телефон WALT так и не поступил в продажу. Будучи в забвении почти четверть века, устройство WALT находится все еще в активном рабочем состоянии. Но скорость работы его крайне низкая: на видео видно долгую загрузку ОС, задержки при использовании стилуса, хотя подобная технология была весьма современна для своего времени. Позже основные идеи, заложенные в WALT, были перенесены в iPhone, который увидел свет в 2007 году.

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MacRumors отмечает, что подобные ранние прототипы были снабжены необычными руководствами, в которых владельцам Apple давала очевидные советы, в том числе не использовать WALT возле воды, чтобы не уронить его и не наступать на подключенные кабели, чтобы избежать поражения электрическим током.

Смотрите также в сюжете о том, как зарабатывать с телефоном в руках лежа на диване:

Напомним, что ранее в продаже появился редчайший прототип iPhone 2G. Также прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото.

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