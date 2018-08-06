Найден способ использовать Windows 10 бесплатно

Способ бесплатного использования Windows 10 есть, хоть и не без ограничений

Windows 10 можно пользоваться и без ключа активации. Фото: Digital Trends

Выпущенная три года назад Windows 10 набирает популярность среди пользователей. За это время Windows 10 превратилась из неоптимизированной и медленной в быструю и удобную операционную систему, которая по скорости местами даже опережает Windows 7.

Однако пользователей смущает переход на "десятку" из-за высокой цены в 200 долларов США – именно такую сумму просит Microsoft в официальном онлайн-магазине за Windows 10 Pro. Поэтому у пользователей возникает вопрос: есть ли способ использовать Windows 10 бесплатно?

Стоимость лицензионного ключа Windows 10 составляет $199 Microsoft

Способ бесплатного использования Windows 10 есть, хоть и не без ограничений. Важно заметить, что такой способ использования не нарушает законодательство какой-либо страны мира. Более того, в этом даже нет нарушения лицензионного соглашения Microsoft, поэтому пользоваться "десяткой" можно без каких-либо проблем.

Достаточно просто скачать и установить образ Windows 10 с официального сайта Microsoft, но не активировать ее, выбрав вариант "у меня нет лицензионного ключа". В зависимости от установленной сборки, может автоматически активироваться 90-дневный пробный период, либо же ОС сразу же попросит активации.

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Хитрость в том, что операционную систему можно вообще не активировать, при этом Windows 10 продолжит работать. Хотя будет ряд ограничений: черный фон на рабочем столе, надпись о необходимости активации, а также отключатся некоторые функции персонализации.

В остальном на функциональные возможности или скорость работы операционной системы отсутствие активации никак не влияет, поэтому Windows 10 можно вообще никогда не активировать, просто используя ее бесплатно, жертвуя лишь некоторыми эстетическими элементами.

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Важно также понимать, что при отсутствии лицензии на Wndows 10 Microsoft не будет оказывать техническую поддержку.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как повысить скорость Google Chrome и что делать, если завис Windows.