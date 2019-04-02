Найден способ починить залипания клавиатуры MacBook

Пользователи решили проблему залипания клавиш MacBook программным способом

Энтузиасты создали программу Unshaky для MacBook Фото: Pixabay

Пользователи некоторых моделей MacBook и MacBook Pro сталкиваются с проблемой залипания кнопок клавиатуры, когда некоторые символы начинают дублироваться. Связано это с особенностями встроенного механизма "бабочка" вместо мембран для сохранения тонкого профиля корпуса.

Несмотря на то, что Apple и называла свою технологию более совершенной и надежной, кнопки со временем залипают из-за пыли или небольшого мусора. В особо сложных случаях пользователям приходится обращаться в сервисный центр, поскольку они не могут решить проблему самостоятельно. Замена клавиатуры может обойтись в несколько тысяч гривен, а чистка клавиш тоже не дешевая.

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Однако пользователи в сети нашли решение данной проблемы, которая поможет избавиться от дорогого ремонта. Энтузиастами была написана бесплатная утилита Unshaky с открытым исходным кодом, который выложен на GitHub.

Как использовать Unshaky:

1. Сперва Скачайте архив с Unshaky.app с GitHub, распакуйте файл и переместите его в папку "/Applications".

2. Запустите Unshaky.app и следуйте инструкциям инсталлятора. Зайдите в системные настройки безопасности и поставьте галочку у Unshaky. Тем самым вы добавите приложения в доверенные в обход Mac App Store.

Как установить Unshaky Фото: iguides.ru

3. Перейдите в настройки пользователей и групп, нажмите на кнопку "+" и добавьте Unshaky.app.

Как активировать Unshaky на MacBook Фото: iguides.ru

4. Кликните на иконку Unshaky в панели задач, перейдите в конфигурацию и настройте временной интервал.

Unshaky позволяет установить минимальное время между нажатиями клавиш, благодаря чему исключаются ввод символов из-за случайных залипаний. Можно начать с 40 мс и постепенно увеличивать интервал, если этого недостаточно. Универсального значения для всех пользователей не существует. Все это строго индивидуально и зависит от модели MacBook, а также степени засоренности клавиатуры.

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Напомним, что ранее Apple отправили на "кладбище" перспективный проект. В то же время в Windows 10 оказался в опасности из-за обнаруженной уязвимости.

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