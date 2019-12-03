Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

Пользователь Reddit раскрыл бесплатный способ получения лицензии для Windows 10

Windows 10 можно активировать через Media Creation Tool Фото: Unsplash

Бесплатно получить лицензионную Windows 10 (OEM), оказывается, можно, причем абсолютно легально. О незакрытой "дыре" в операционной системе, позволяющей безвозмездно активировать Windows 10, поведал один из пользователей Reddit под псевдонимом newtekie1, пост которого был позже удален.

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Пять лет назад для быстрой популяризации Windows 10 Microsoft придумала заманчивую схему получения бесплатной лицензии новой версии операционной системы. Для этого необходимо было просто начать инсталляцию Windows 10 из установленной Windows 7 и Windows 8.1. Год спустя этот метод был официально закрыт компанией, но обходной способ получения бесплатной Windows 10 все еще работает, причем он полностью соответствует лицензионной политике.

Достаточно скачать утилиту Media Creation Tool, которую вполне легально можно скачать с сайта Microsoft. Затем из-под нее создать установочный ISO образ с "десяткой" и начать установку. Как утверждают в Cnews, по состоянию на 2 декабря 2019 года, способ действительно остается рабочим – они смогли активировать Windows 10 из установленной Windows 8.1.

Media Creation Tool Фото: CNews

"У Microsoft было 4 года на прикрытие этой лазейки, и в лицензионном соглашении по Windows 10 нет таких ограничений. Так что вряд ли такое обходное решение для активации будет нарушением, тем более что производитель так его и не закрыл", – отметил автор Reddit в своей заметке об обходном способе активации лицензии на Windows 10.

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Автор заметки о способе активации Windows 10 отмечает, что такой метод работает только с подлинными лицензиями Windows 7 или Windows 8/8.1. Лицензия "подвязывается" к оборудованию и будет действительная в течение всего срока службы оборудования. Т.е. при необходимости переустановки "десятки", лицензия будет автоматически активирована при первом подключении к интернету.

Напомним, что ранее обновление для Windows 10 ломает важную функцию. Также недавно Microsoft запретила удалять Windows 10.

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