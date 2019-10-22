Найден способ сэкономить заряд iPhone на iOS 13

Заметить позитивный эффект от темной темы можно только на моделях iPhone с OLED экраном

Этом году вместе с выходом iOS 13 в iPhone появился темная тема. Помимо стильного оформления, снижение нагрузки на глаза, темный режим оказывает позитивное влияние на работу iPhone, увеличивая время его автономной работы. На днях YouTube-канал PhoneBuff решил проверить, насколько сильно экономит заряд батареи темный режим.

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Стоит отметить, что заметить позитивный эффект экономии заряда можно только на моделях iPhone с OLED экраном из-за особенностей работы подсветки пикселей такой матрицы – это модельный ряд iPhone X, XS и 11 Pro.

Во время тестирования использовались два iPhone XS – один в светлом режиме и одного в темном. Затем на смартфонах выполнялись одинаковые задачи, включая просмотр видео на YouTube, навигацию по картам Google, использование приложения "Сообщения" и прокрутка ленты Twitter. Оба смартфона работали на высоком уровне подсветки в 200 нит и в тесте использовались только приложения, которые поддерживали темный режим.

Результаты показали, что темный режим iOS 13 действительно помогает продлить время автономной работы iPhone XS. В то время, когда устройство в светлом режиме "умерло", в темном режиме iPhone все еще оставалось 30% заряда батареи. Проверьте таблицу ниже, чтобы увидеть сравнение между телефонами.

Пиксели на OLED-дисплеях отключаются при отображении черного цвета, тогда как IPS-экраны сохраняют свои пиксели подсвеченными независимо от того, что выводится на экране. Это означает, что OELD всегда получат больше пользы от темного режима. Также владельцам смартфонов с такими экранами рекомендуют использовать темные заставки на фоне вместо светлых.

Напомним, что ранее Apple предупредила владельцев iPhone 11 об опасности использования битых экранов. Также был обнаружен способ заряжать iPhone за секунду.

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