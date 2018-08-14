Найден способ запустить Windows 10 на "Хромбуках"

Google приступила к созданию функции, которая позволит запускать операционную систему Microsoft на ноутбуках Chromebook

Chromebook получит возможность запуска не только Chrome OS. Фото: zinggadget.com

В свете набирающей популярность Windows 10, Google приступила к созданию функции, которая позволит запускать операционную систему Microsoft на ноутбуках Chromebook. Новая функция получила название Campfire.

Campfire будет представлять собой рода аналог Apple Boot Camp для Chrome OS: на MacBook Apple Boot Camp помогает с легкостью инсталлировать Windows, а на Chrome OS Campfire поможет поставить Windows 10.

Chromebook запустит не только Chrome OS, но и Windows 10 experti.tech

В коде Campfire энтузиасты ресурса XDA-Developers обнаружили интересную особенность, которая позволит инсталлировать Windows 10 на многие виды Chromebook. Но есть и ограничения: работать будет только на процессорах X86-64, а также потребует минимум 40 ГБ свободного места. Стоит отметить, что многие "Хромбуки" работают на процессорах ARM и обладают памятью 16 ГБ.

Также есть слухи, что на Chromebook можно будет установить лишь базовую Windows 10 S, которая не позволяет использовать приложения не из Windows Store. Зато использование Campfire будет очень простым – достаточно ввода одной команды. Дата выхода этой функции пока не объявлена.

Напомним, что ранее Google предлагал $100 тысяч за взлом Chromebook, а Apple готовит "приманку" для пользователей Windows.