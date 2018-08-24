Найдена опасная причина быстрого разряда батареи смартфонов
Миллионы смартфонов тайно используются хакерами для майнгинга, заставляя смартфон работать на пределе.
Одно приложение в Google Play оказалась опасным для смартфонов. Речь идет о простенькой игре Bug Smasher, которая при запуске подключает смартфон к глобальной бот-сети, осуществляющей майнинг (добычу) криптовалют незаметно для владельца.
На странное поведение игры обратили внимание эксперты по компьютерной безопасности, опубликовавшие результаты своих исследований в phys.org.
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Последние годы майнинг стал настоящим трендом во всем мире. На фоне ажиотажного спроса со стороны простых игроков, курс биткойна вырос до астрономических высот, а число доступных криптовалют, создатели которых пытаются повторить чужой успех, год назад перешагнуло уже за 1000.
Поэтому умы по всему миру ищут способы, как добыть побольше криптовалюты. Порой используются нечестные и незаконные методы добычи с использованием чужих компьютеров, объединенных в одну сеть. Теперь дело дошло до смартфонов.
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Смартфон относительно слабое устройство для майнинга, в сотни раз уступающее настольным компьютерам по мощности. Однако при объединении множества смартфонов, можно добиться желаемого результата. Разработчики Bug Smasher используют мощности смартфонов владельцев для майнинга, из-за чего устройства сильно нагреваются и быстро разряжаются.
По мнение экспертов, обнаруженная игра лишь капля в море среди миллионов приложений в Google Play, и отследить их все невозможно. Поэтому они рекомендуют обратить внимание на разряд батареи, и если гаджет начал сильно греться, а аккумулятор быстро "таять" – это первый признак того, что в фоне работает приложение, использующее ресурсы смартфона в спекулятивных целях.
Напомним, что ранее ранее в Windows нашли "смертельную" уязвимость, а популярная программа для Windows и Mac оказалась опасным шпионом.