Найдено древнейшее существо на Земле

Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось

Дикисония - древнейшее существо на Земле. Фото: Naked-Science

Вблизи Белого моря археологи нашли самое древнее животное, которое когда-либо жило на Земле. Возраст существа составляет рекордные 558 миллионов лет. Возраст был определен по остаткам окаменелого жира – это органическое соединение не содержится в растениях или грибах, а значит обнаруженный организм относится к царству животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученые впервые обнаружили искусственные внеземные сигналы

Морское существо, получившее название Дикинсония, было размером 1,4 метра в длину и почти столько же в ширину. Вероятно, это самый ранний предок нынешних млекопитающих. Внешне существо напоминает листок с ветвистой структурой, внешне напоминающей отпечаток пальца.

Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось. Более того, этот живой организм жил за 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва – так ученые называют период, во время которого резко возросло количество ископаемых останков живых существ.

Дикинсонии вели сидячий образ жизни. Но их потомки вскоре двинулись с места, отрастив ноги. И произошло это, как выяснилось, тоже на много миллионов лет раньше, чем принято было считать.

Напомним, что ранее океан вынес на берег огромное пульсирующее существо – появились фотографии.