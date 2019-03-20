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Найдено лучшее место в космосе для переселения человечества

По мнению ученых, спутник Сатурна Титан является лучшим местом для жизни в будущем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:30
У Титана есть ряд преимуществ, которые больше подходят для жизни
У Титана есть ряд преимуществ, которые больше подходят для жизни
Фото: NASA

В будущем Земля может стать непригодной для жизни и человечеству придется переселяться в другие места в космосе, чтобы сохранить свой вид. По мнению инженера из NASA Джанелии Уэллонс, людям придется лететь дальше, чем на Луну или Марс, прямо к Сатурну – спутник этого газового гиганта Титан, является лучшим кандидатом для переселения человечества.

О этом ученый поведал на Reddit в качестве официального представителя NASA. Несмотря на то, что Reddit является развлекательным порталом, некоторые компани всерьез относятся к тамошней аудитории и создают там свои официальные страницы для высказываний. Так NASA недавно открыла там ветку, где любой желающий может задать вопрос ученым космического агентства.

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Джанель когда-то работала в команде зонда "Кассини", который исследовал кольца Сатурна и доставлял спускаемый аппарат "Гюйгенс" на поверхность Титана. Неудивительно, что именно Титан упомянула Уэллонс, отвечая на вопрос: "Какое самое подходящее место во Вселенной для нас, если Земля вдруг окажется непригодной для жизни?".

У Титана есть ряд преимуществ, которые больше подходят для жизни, нежели ближайшие к Земле Луна или Марс. В первую очередь, плотная атмосфера, которая защищает от метеоритов и космической радиации. Более того, атмосфера там настолько плотная, а сила притяжения настолько низкая, что люди могли бы в ней просто летать при помощи крыльев, приводимых силой собственных рук.

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Также Титан — второй объект Солнечной системы, на котором есть жидкие водоемы. Правда состоят они из жидкого метана. В них действительно можно плавать, но жидкий метан там охлажден до температуры -179 градусов по Цельсию. Именно низкая температура является главным недостатком при покорении спутника в будущем. Как заселять Титан с такими экстремальными условиями для жизни, инженерам придется решать, пока есть время.

Смотрите также сюжет о том, как стать космонавтом:

Напомним, что ранее ученые объяснили, почему человечество не сможет установить контакт с инопланетными цивилизациями. Также суперкомпьютер предрек человечеству мучительную гибель в ужасном будущем.

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Источник: CNET
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