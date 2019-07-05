Назад в 80-е: в Китае перевыпустили "древний" плеер с изюминкой
Кассетный плеер позволит вновь пережить "магию" аналоговой магнитной ленты
Мода на ретровейв подстегнула маркетологов из Китая перевыпускать гаджеты эпохи 80-х. В эпоху цифровой музыки кассетные плееры считаются анахронизмом, но китайская компания NINM Lab решила заработать на ностальгических чувствах покупателей, перевыпустив портативный плеер из XX века в современном стиле.
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Новинка, если ее можно так назвать, получила название IT'S OK. Это обычный кассетный плеер со встроенной аудиоколонкой и микрофоном, разъемом 3,5 мм под наушники и даже встроенным разъемом Bluetooth 5.0, который позволяет подключать AirPods и его аналоги. По мнению NINM Lab, этот гаджет в стиле ретро "подарит новый взгляд на романтику кассетной эпохи 80-х", который позволит вновь пережить магию аналоговой магнитной ленты. Будет ли плеер "зажевывать" ленту, производитель не ответил.
Чтобы удивить "зуммеров", производитель сделал боковую крышку под кассеты прозрачной, чтобы пользователь мог видеть принцип работы механизма считывания музыки с магнитной ленты. Кассетный плеер предлагается в трех цветах: розовый, белый и темно-синий. Проект запущен на Kickstarter, а ценник обещает быть от 63 долларов для спонсоров. Первые устройства поступят в продажу уже в декабре 2019 года.
Напомним, что ранее был отмечен рост спроса на видеокассеты VHS. А ранее Xiaomi сделали подарок фанатам смартфонов в стиле ретро.
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