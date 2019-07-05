Назад в 80-е: в Китае перевыпустили "древний" плеер с изюминкой

Кассетный плеер позволит вновь пережить "магию" аналоговой магнитной ленты

Мода на ретровейв подстегнула маркетологов из Китая перевыпускать гаджеты эпохи 80-х. В эпоху цифровой музыки кассетные плееры считаются анахронизмом, но китайская компания NINM Lab решила заработать на ностальгических чувствах покупателей, перевыпустив портативный плеер из XX века в современном стиле.

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Новинка, если ее можно так назвать, получила название IT'S OK. Это обычный кассетный плеер со встроенной аудиоколонкой и микрофоном, разъемом 3,5 мм под наушники и даже встроенным разъемом Bluetooth 5.0, который позволяет подключать AirPods и его аналоги. По мнению NINM Lab, этот гаджет в стиле ретро "подарит новый взгляд на романтику кассетной эпохи 80-х", который позволит вновь пережить магию аналоговой магнитной ленты. Будет ли плеер "зажевывать" ленту, производитель не ответил.

4 Июл 2019 в 7:11 PDT INSTAGRAM (@ninmlab)

Чтобы удивить "зуммеров", производитель сделал боковую крышку под кассеты прозрачной, чтобы пользователь мог видеть принцип работы механизма считывания музыки с магнитной ленты. Кассетный плеер предлагается в трех цветах: розовый, белый и темно-синий. Проект запущен на Kickstarter, а ценник обещает быть от 63 долларов для спонсоров. Первые устройства поступят в продажу уже в декабре 2019 года.

Кассетный плеер IT'S OK Фото: TechSpot Кассетный плеер IT'S OK Фото: TechSpot Кассетный плеер IT'S OK Фото: TechSpot Кассетный плеер IT'S OK Фото: TechSpot 1/4

Напомним, что ранее был отмечен рост спроса на видеокассеты VHS. А ранее Xiaomi сделали подарок фанатам смартфонов в стиле ретро.

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