Назван худший смартфон для просмотра YouTube

Результат оказался удивительным, ведь в список сервиса не попала ни одна модель iPhone

Модели от Apple оказались малопригодными для YouTube. Фото: Tubular Insights

Недавно компания Google запустила сервис, который определил лучшие смартфоны для взаимодействия с сервисом YouTube.

При составлении этого списка учитывались такие критерии, как возможность работы 360-градусного видео, качество показа 4K-изображения, поддержка HDR и видео с высокой частотой кадров. В списке присутствует уже 18 устройств от разных производителей.

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В итоге Google отобрал лучшие смартфоны для просмотра YouTube:

Samsung Galaxy S8/S8+, S9/S9+, Note8/Note 9

LG V30 и G7 ThinQ

HTС U12+

Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2s

Sony Xperia XZ2 Premium и Xperia XZ2 Compact

OnePlus 6

Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Результат оказался вдвойне удивительным, ведь в список не попала ни одна модель iPhone. Скорее всего, у смартфонов Apple есть некоторые проблемы с воспроизведением 4K видео.

Напомним, что ранее Google добавили в YouTube секретную функцию, а также Google уничтожит миллионы приложений для Android-смартфонов.