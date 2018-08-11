Назван худший смартфон для просмотра YouTube
Результат оказался удивительным, ведь в список сервиса не попала ни одна модель iPhone
Недавно компания Google запустила сервис, который определил лучшие смартфоны для взаимодействия с сервисом YouTube.
При составлении этого списка учитывались такие критерии, как возможность работы 360-градусного видео, качество показа 4K-изображения, поддержка HDR и видео с высокой частотой кадров. В списке присутствует уже 18 устройств от разных производителей.
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В итоге Google отобрал лучшие смартфоны для просмотра YouTube:
- Samsung Galaxy S8/S8+, S9/S9+, Note8/Note 9
- LG V30 и G7 ThinQ
- HTС U12+
- Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2s
- Sony Xperia XZ2 Premium и Xperia XZ2 Compact
- OnePlus 6
- Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.
Результат оказался вдвойне удивительным, ведь в список не попала ни одна модель iPhone. Скорее всего, у смартфонов Apple есть некоторые проблемы с воспроизведением 4K видео.
Напомним, что ранее Google добавили в YouTube секретную функцию, а также Google уничтожит миллионы приложений для Android-смартфонов.
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Источник: gagadget.com