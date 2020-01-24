Назван самый быстрый смартфон 2020 года: результаты впечатляют

Смартфон Realme на процессоре Snapdragon 865 побил рекорд высочайшей оценки в бенчмарке AnTuTu

Realme X50 - кандидат на самый мощный смартфон начала 2020 года Фото: GSMarena

Готовящийся к выходу смартфон Realme X50 от китайского суббренда OPPO раскрыл свои возможности еще до официального анонса. Последние тесты производительности аппаратной начинки при помощи бенчмарка AnTuTu показали впечатляющий результат в 574 985 баллов. На текущий момент это рекордно высокий показатель среди всех Android-смартфонов в мире, сообщает Android Authority.

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Таких выдающихся результатов помог добиться мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с графическим процессором Adreno 650. Эта удачная платформа обладает высоким запасом мощности и будет использоваться в топовых смартфонах в 2020 году.

Результат мощности смартфона Realme X50 "в цифрах" Фото: Android Authority

Что характерно, барьер в 500 тысяч баллов в AnTuTu также побили еще два смартфона: предстоящий Xiaomi Mi 10 с результатом в 560 217 баллов и игровой аппарат Asus ROG Phone 2, работающий на прошлогоднем разогнанном чипе Snapdragon 855+ с результатом в 506 832 балла.

Подробные результаты в AnTuTu Фото: Android Authority

Ожидается, что новое устройство Realme X50 (Realme RMX2071) будет представлено на MWC в следующем месяце. Realme запланировал запуск 5G-смартфона на 24 февраля, который, как ожидается, будет объявлен главным флагманом Realme начала 2020 года.

Напомним, что ранее были названы самые мощные смартфоны 2019 года. В то же время мощный процессор для дешевых смартфонов обогнал iPhone 11.

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