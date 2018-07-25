Названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone
Модемы Qualcomm, используещиеся в Android смартфонах оказались быстрее Intel в iPhone.
Компания Qualcomm, известный производитель мобильных процессоров, заявил, что топовые смартфоны на операционной системе Android гораздо быстрее iPhone.
Данное утверждение основывается на результатах тестирования инструментом Speedtest от компании Ookla.
Результаты показали преимущество процессора Snapdragon 845 со встроенным модемом X20 LTE перед чипами Intel XMM 7480 и 7360, которые использует Apple в своих iPhone.
Смартфоны на Android с модемами от Qualcomm оказались быстрее в скорости скачивания файлов на 60%, а в скорости загрузки веб страниц – на 40% быстрее, чем на модемах от Intel.
Топовый процессор Snapdragon 845 с модемом X20 интегрирован в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S9 и LG G7. Модем Intel XMM 7480 сейчас используется в iPhone X.