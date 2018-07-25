Названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone

Модемы Qualcomm, используещиеся в Android смартфонах оказались быстрее Intel в iPhone.

Android получил весомое преимущество перед iPhone

Компания Qualcomm, известный производитель мобильных процессоров, заявил, что топовые смартфоны на операционной системе Android гораздо быстрее iPhone.

Данное утверждение основывается на результатах тестирования инструментом Speedtest от компании Ookla.

Результаты показали преимущество процессора Snapdragon 845 со встроенным модемом X20 LTE перед чипами Intel XMM 7480 и 7360, которые использует Apple в своих iPhone.

Результаты теста на скорость mashable.com

Смартфоны на Android с модемами от Qualcomm оказались быстрее в скорости скачивания файлов на 60%, а в скорости загрузки веб страниц – на 40% быстрее, чем на модемах от Intel.

Топовый процессор Snapdragon 845 с модемом X20 интегрирован в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S9 и LG G7. Модем Intel XMM 7480 сейчас используется в iPhone X.