Эксперты назвали главные проблемы Android

Эксперты из MacDigger назвали четыре главные проблемы, которые до сих пор не решены

Проблемы, которые Google предстоит решить, чтобы привлечь аудиторию iOS. Фото: AppleInsider.ru

Несмотря на всю популярность и гибкость операционной системы Android, эксперты считают ее недостаточно надежной, а ряд вещей у нее реализовано хуже, чем на iOS. Google хоть и удалось решить серьезные недостатки, вместо них появились новые проблемы.

Вырез

Google поддерживает тренд выреза, как у iPhone X Akket

Apple всегда задавала правила моды и дизайна. Если какая-то особенность появляется на iPhone, то спустя полгода она появляется на смартфонах на Android, пусть даже в урезанном виде, а порой даже абсолютно бесполезном.

В iPhone X вырез был добавлен, чтобы разместить датчики для работы Face ID, фронтальную камеру, при этом сохранив эффект "безрамочности". В процессе использования смартфона он не обращает на себя внимание. Некоторые эксперты признают этот вырез даже как "костыль", который даже портит вид iPhone.

Смартфоны массово копируют монобровь Apple Akket

Другие производители восприняли этот вырез, как модный тренд, который выделяет их среди серой массы, и начали использовать его во флагманских моделях своих устройств. Причем зачастую на Android не эта "челка" несет никакого смысла, а лишь для повторения эффекта "безрамочности" от iPhone, тем самым делая устройство похожим на флагман от Apple.

Причем в ряде случаев, от выреза можно избавиться, если грамотно расположить необходимые датчики – Samsung Galaxy S8 и S9 тому подтверждение.

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Хуже всего, что Google поддерживает этот тренд. В Android P появилось несколько вариантов отображения выреза, а Google Pixel 3 будет похож на типичный китайский смартфон, который, в свою очередь похож на iPhone X.

Приложения

У iOS существует масса эксклюзивных приложений, которых у Android нет The Verge

На Android нет эксклюзивных приложений. Современные смартфоны очень сильно похожи друг на друга. Отличает их только операционная система и оболочка. Но Google почему-то не сотрудничает с другими компаниями, и не пытается добавить в Google Play какие-то уникальные приложения.

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На iOS много профессиональных программ для работы с фото, видео и текстом. У большинства из них нет версии для Android. Для многих владельцев iPhone и iPad это является серьезной причиной, чтобы не покупать устройство на Android.

Фрагментация моделей

Фрагментация моделей на Android огромна Nigerian Today

У Apple выходит всего 3 модели новых смартфонов за год, причем в одно и то же время – осенью.

Производители Android-смартфонов привыкли выпускать по нескольку десятков флагманов в течение года. Такое действие объясняется высокой конкуренцией. При этом устаревание модельного ряда на Android происходит гораздо быстрее, а разница зачастую не особо видна пользователям: отличаются флагманы между собой слегка улучшенным экраном и чуть более мощным процессором, скорость которого даже не ощущается.

Обновления

Android обновляется реже, чем iOS Pinterest

Из-за того, что компании часто поверх Android устанавливают громоздкие оболочки, они затягивают с обновлениями. Новая версия системы обычно выходит минимум через полгода после анонса нового Android.

Другая проблема с обновлениями — их распространенность. Apple сразу выпускает обновление для всех смартфонов. У Android-производителей есть порядок выхода обновлений. Сначала новая прошивка выходит для актуального флагмана или разрабатывается сразу для нового. Затем — для прошлогоднего флагмана, потом — для всех остальных, и то, кому повезет.

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Еще обновление может выйти только для определенного региона, а через месяц добраться до всех остальных. Такой порядок выхода обновлений бывалым владельцам iPhone просто не понятен и отталкивает от покупки смартфона на Android.

Напомним, что ранее Android получил долгожданную возможность от iPhone, а Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.