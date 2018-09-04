Названы самые быстрые смартфоны осени: в лидерах Xiaomi и Meizu

AnTuTu поделились информацией о самых мощных смартфонах начала осени 2018 года

Meizu едва не потеснил Xiaomi с места лидера. Фото: smartfonoff.mobi

Создатели известного бенчмарка для смартфонов AnTuTu поделились информацией о самых мощных смартфонах начала осени 2018 года. В топе появились три новых модели, а модель от Meizu едва не сместила флагман Xiaomi с почетного первого места.

Xiaomi Black Shark остается лидером среди самых мощных Android-смартфонов уже который месяц, но Meizu 16th почти вплотную приблизился к показателям Xiaomi, перешагнув отметку в 290 тысяч баллов – смартфону помогла эффективная система охлаждения чипа Snapdragon 845, позволяющая аппарату работать дольше на высоких частотах.

Рейтинг смартфонов по AnTuTu AnTuTu

Smartisan Nut R1 поднялся на третье место, улучшив свои показатели мощности на 15 тысяч баллов. Эксперты пока не могут назвать причину такого странного явления, возможно производитель выпустил специальное обновление или разработчик умело манипулирует показателями бенчмарка.

В первую пятерку также попали флагманский безрамочный смартфон Vivo NEX и "прозрачный" Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

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Остальные 5 позиций занимают следующие аппараты: Oppo Find X, OnePlus 6, Samsung Galaxy Note 9 (только версия Snapdragon 845 – смартфон на Exynos 9810 даже в топ-10 не попадает), Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2S.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 лучших смартфонов в мире, куда вышеописанные смартфоны не попали. При этом эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone,