Названы самые выгодные смартфоны весны

Лучше смартфоны, которые оправдают каждую вложенную в них копейку

Redmi Note 7 Pro - самый выгодный смартфон в апреле Фото: Akket

После публикации о самых мощных Android-смартфонах марта, разработчики бенчмарка AnTuTu поделились рейтингом выгодных мобильных устройств по соотношению цены и производительности. Для тех, кто хочет сэкономить, покупая следующий смартфон, эксперты разделили их в нескольких категориях от 4000 до 12 000 гривен.

До 4000 гривен

Лучшие смартфоны апреля стоимостью до 4000 грн Фото: gagadget.com

В самом бюджетном сегменте смартфонов стоимостью до 1000 юаней (около 4000 гривен) лидирует Redmi Note 7 Pro с 3/32 ГБ памяти. Конечно, в Украине данный аппарат официально стоит на 1500 гривен дороже, но рейтинг составлялся на основе цен в Китае. Второе и третье место достались Redmi 7 3/32 ГБ и Lenovo K5 Note 6/64 ГБ соответственно.

До 8000 гривен

Лучшие смартфоны апреля до 8000 гривен Фото: gagadget.com

Сюда попали модели стоимостью до 2000 юаней (около 8000 гривен). Лучшим признан Meizu X8 с 4/64 ГБ памяти. Ниже расположились Lenovo Z5s 4/64 ГБ и Meizu Note 9 4/64 ГБ.

До 12 000 гривен

Лучшие смартфоны апреля до 12000 гривен Фото: gagadget.com

В этом ценовом диапазоне тройка лидеров выглядит следующим образом: Lenovo Z5 Pro GT 6/128 ГБ, Meizu 16th 6/64 ГБ и Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ.

Свыше 12 000 гривен

Лучшие смартфоны апреля до 12000 гривен Фото: gagadget.com

Среди смартфонов стоимостью свыше 12 000 гривен победу одержал Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ (модель с прозрачной крышкой). На втором месте — Black Shark Helo 8/128 ГБ, на третьем — OnePlus 6 8/256 ГБ.

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