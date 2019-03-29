Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны
Эксперты провели 229 различных испытаний смартфонам мировых брендов
Эксперты из международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT), составила список из десяти лучших смартфонов весны 2019 года. В отборе участвовали 334 моделей мобильных устройств различных брендов, из которых 25 были новинками этого года.
Все смартфоны в рейтинге были протестированы по 229 различным параметрам, включая качество сотовой связи, удобству использования, набора текстовых сообщений, качеству фото и видеосъемки, уровню громкости, скорость соединения 4G и Wi-Fi и прочее. Также брались в расчет специфические параметры: скорость срабатывания сканера отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, слышимость в шумной обстановке и другие.
В исследовании участвовали новинки от Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor, Blackview, ASUS и нескольких других брендов. В ТОП-10 попали смартфоны лишь трех брендов: Samsung, Apple и Huawei.
Рейтинг самых лучших смартфонов весны 2019 года выглядит так:
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy Note 9
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone XS
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S8
- Huawei Mate 20 Pro
Смартфоны Samsung лидируют по таким качествам, как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость.
Противоположная ситуация наблюдается с показателями качества фото- и видеосъемки: здесь шесть лидирующих позиций рейтинга занимают смартфоны Apple. На первом месте стоит iPhone XS Max, на втором — iPhone XS, на третьем — iPhone XR.
Несмотря на то, что в десятке смартфонов с лучшими камерами оказались устройства Apple, нельзя сказать, что у всех смартфонов Samsung плохая камера. Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Note 8 и S8+ проиграли продуктам Apple по этому показателю буквально сотые доли балла.
На более низкие результаты в рейтинге устройств от Apple повлияла проверка на прочность. Мобильные устройства от Тима Кука ронять не стоит — есть велика вероятность, что они разобьются. XR — единственный новый iPhone, который успешно выдержал тест на прочность – после ста оборотов в барабанной трубе на нем были лишь небольшие царапины.
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