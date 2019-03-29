Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

Эксперты провели 229 различных испытаний смартфонам мировых брендов

В лидерах оказались смартфоны от Samsung, Apple и Huawei Фото: Digital Trends

Эксперты из международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT), составила список из десяти лучших смартфонов весны 2019 года. В отборе участвовали 334 моделей мобильных устройств различных брендов, из которых 25 были новинками этого года.

Все смартфоны в рейтинге были протестированы по 229 различным параметрам, включая качество сотовой связи, удобству использования, набора текстовых сообщений, качеству фото и видеосъемки, уровню громкости, скорость соединения 4G и Wi-Fi и прочее. Также брались в расчет специфические параметры: скорость срабатывания сканера отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, слышимость в шумной обстановке и другие.

Samsung Galaxy S10 – лидер рейтинга лучших смартфонов весны Фото: The Verge

В исследовании участвовали новинки от Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor, Blackview, ASUS и нескольких других брендов. В ТОП-10 попали смартфоны лишь трех брендов: Samsung, Apple и Huawei.

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Рейтинг самых лучших смартфонов весны 2019 года выглядит так:

Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy Note 9 Apple iPhone XS Max Apple iPhone XS Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S8 Huawei Mate 20 Pro

Смартфоны Samsung лидируют по таким качествам, как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость.

iPhone XS Max получил наивысший балл за качество фотографий Фото: Techpowerup

Противоположная ситуация наблюдается с показателями качества фото- и видеосъемки: здесь шесть лидирующих позиций рейтинга занимают смартфоны Apple. На первом месте стоит iPhone XS Max, на втором — iPhone XS, на третьем — iPhone XR.

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Несмотря на то, что в десятке смартфонов с лучшими камерами оказались устройства Apple, нельзя сказать, что у всех смартфонов Samsung плохая камера. Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Note 8 и S8+ проиграли продуктам Apple по этому показателю буквально сотые доли балла.

Huawei Mate 20 Pro оказался на последнем месте рейтинга Фото: Digital Trends

На более низкие результаты в рейтинге устройств от Apple повлияла проверка на прочность. Мобильные устройства от Тима Кука ронять не стоит — есть велика вероятность, что они разобьются. XR — единственный новый iPhone, который успешно выдержал тест на прочность – после ста оборотов в барабанной трубе на нем были лишь небольшие царапины.

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Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных и быстрых смартфонов 2019 года. Также нашли ТОП-10 модных приложений по цене смартфона.

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