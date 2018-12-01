Названы ТОП-8 лучших смартфонов 2018 года в пределах 10 тысяч гривен

Рейтинг самых лучших мобильных устройств, которые будут вполне удачным вложением и отличным подарком под Новый год

Самые доступные смартфоны 2018 года. Фото: twitter.com/thezainsaifi

Год подходит к концу и пришло время подводить итоги по лучшим смартфонам 2018 года. Большинство читателей этой новости наверняка желают обновить свой старый мобильный аппарат на какую-нибудь новинку. Однако не все могут позволить себе флагманский телефон, такой как Samsung Galaxy S9 или iPhone XS.

В 2018 году вышла масса хороших моделей по выгодной цене, которая оправдает каждую вложенную в новый смартфон копейку. Речь пойдет об аппаратах среднего сегмента, которые являются компромиссом между доступной ценой и производительностью.

Эксперты из Techadvisor составили рейтинг самых лучших мобильных устройств в пределах 10 тысяч гривен, которые будут вполне удачным вложением и отличным подарком под Новый год.

Huawei Honor 10

Huawei Honor 10 Фото: Techadvisor

Honor 10 едва ли не лучший телефон среднеценового сегмента2018 года. Большая часть того, что предлагает Honor 10, к примеру, дисплей, фотокамеры и качество сборки, находятся на уровне смартфонов, которые стоят в 2 раза дороже.

Стоимость смартфона стартует от 9400 гривен, и за такую цену покупатель получит устройство с 5,8-дюймовым дисплеем, производительным 8-ядерным процессором Hisilicon Kirin 970 (2,36 ГГц), качественную двойную оптику 16 (f/1.8) + 24 МП (фронтальная 24 МП) и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Но чтобы выложиться в пределах 10 000 гривен придется выбрать самую базовую модель с 4 ГБ оперативной памяти, но зато встроенной будет 128 ГБ.

Motorola Moto G6

Motorola Moto G6 Фото: Techadvisor

Motorola Moto G6 не обладает водонепроницаемым корпусом, но у него есть водоотталкивающее покрытие – лучше, чем ничего. Второй приятный козырь этого аппарата – великолепный дизайн корпуса, благодаря которому он уже опадал в рейтинг самых красивых смартфонов 2018 года.

Стоимость смартфона граничит с бюджетным классом – 6900 гривен за базовую модель c 3/32 ГБ памяти на борту. Правда начинка у устройства самая слабая во всем рейтинге из-за процессора Snapdragon 450 (1,8 Ггц). Зато смартфон обладает технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Huawei Honor 8X

Huawei Honor 8X Фото: Techadvisor

Второй смартфон в рейтинге от Huawei, но с более низкой стоимостью – 7300 гривен за базовую модель с 4/64 ГБ памяти. Устройство также выглядит дороже из-за качественных материалов корпуса и стеклянной задней панели и качественным 6,5-дюймовым экраном FHD+, покрывающий 84,4% лицевой панели.

В комплекте со смартфоном идет функция распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев и достойная 20 МП фотокамера с 16 МП фронтальным сенсором. Правда, смартфон немного слабее Honor 10 из-за более энергоэффективного процессора Hisilicon Kirin 710, зато держит заряд дольше благодаря аккумулятору емкостью 3750 мАч.

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite Фото: Techadvisor

Любители китайской марки Xiaomi могут обратить внимание на лучший смартфон 2018 года по соотношению цены и качества – Mi A2 Lite. Правда получилось не без компромиссов. Смартфон получил премиальный дизайн с 5,84-дюймовым дисплеем IPS с соотношением сторон 19:9 (2280х1080 пикселей). Смартфон обладает скромной памятью 3/32 ГБ, но позволяет ее расширить картами памяти MicroSD вплоть до 256 ГБ.

Xiaomi Mi A2 Lite получил двойной фотосенсор на 12 МП и 5 МП (f/2.2), а фронтальный всего 5 МП. В качестве "сердца" выступает 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 625. Показатели достаточно скромные, но зато всю начинку питает емкий аккумулятор на 4000 мАч.

Стоимость новинки начинается от границы бюджетных смартфонов – 5000 грн, что делает его едва ли не самым выгодным приобретением 2018 года для тех, кто хочет обладать универсальным смартфоном для ежедневных задач.

Honor Play

Honor Play Фото: Tom's Guide

Особенность Honor Play в высочайшей производительности по низкой цене, которая делает этот аппарат может одним из лучших мобильных аппаратов для геймеров с ограниченным бюджетом. Спецификации почти идентичны более дорогому Honor 10, но для экономии производитель отказался от стеклянного корпуса в угоду простому пластику. Ценник смартфона стартует от 9000 гривен.

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite Фото: iXBT

Mi 8 Lite – упрощенная версия флагмана Mi 8, которая была создана для среднего ценового сегмента с привлекательным дизайном с расцветкой типа "хамелеон" и достойным аппаратным оснащением, особенно фотокамерой. Стоимость базовой модели на 4/64 ГБ стартует от 6700 гривен.

Xiaomi Mi 8 Lite построен на энергоэффективной платформы Qualcomm Snapdragon 660, достаточной для ежедневных задач – все работает плавно и отзывчиво. Экран Mi 8 Lite получил 6,26-дюймовую панель по технологии IPS с разрешением 2280х1080 пикселей и покрывает 82,5% лицевой стороны. Фотокамеры взяты от модели Mi A2 Lite, но фронтальная фотокамера получила 24 МП фотосенсор. Питает всю начинку, помещенную в корпус из металла и стекла, аккумулятор емкостью 3350 мАч.

Asus ZenFone 5

Asus ZenFone 5 Фото: Techadvisor

Команда дизайнеров Asus явно является большим поклонником Apple, поскольку модель ZenFone 5 очень похожа на iPhone X: от расположения камеры до округлых металлических краев. Для смартфона, который стоит около трети Apple, это неплохой вариант обзавестись аппаратом внешне похожим на "яблочный".

Аппаратная начинка из процессора Snapdragon 636 (1,8 ГГц) явно средняя, но производительность достаточно плавная и быстрая для рядового пользователя. Двойная фотокамера 12 МП + 8 МП (f/1.8 + f/2.0) не лучшая в своем классе, но способна запечатлеть удачные снимки благодаря улучшениям встроенного программного обеспечения с технологией ИИ. Базовая модель на 4/64 ГБ обойдется покупателям в 9700 гривен.

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6 Фото: akhayar.com

Samsung Galaxy A6 – надежный смартфон среднего класса, предлагающий будущим владельцам дизайн и спецификации Samsung по очень доступной цене. Главное достоинство этого аппарата – фотокамеры, которые являются лучшими в этом рейтинге: одинарные тыльная и фронтальная 16 МП камеры делают снимки лучше всех вышеописанных моделей.

Производительность и оптимизация Android тоже не уступает: 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7870 (1,8 ГГц) в купе с 3 ГБ оперативной памяти и невысоким разрешением экрана 720x1480 пикселей делают смартфон очень шустрым в работе. Также Galaxy A6 самый компактный смартфн рейтинга – его размер экрана составляет всего 5,6 дюйма. Ценник на аппарат стартует от 6500 гривен.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi 2018 года. Также рекомендуем ознакомиться с ТОП-5 смартфонов, которые можно выгодно перепродать.