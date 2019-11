Не Half-Life 3: Valve разочаровала фанатов новым анонсом

Вместо Half-Life 3 компания Valve выпустит ответвление в виде Half-Life: Alyx

Впервые с 2007 года Valve официально анонсировали продолжение культовой игры Half-Life. Правда, это будет не прямой сиквел, а спин-офф под названием Half-Life: Alyx для гарнитур виртуальной реальности. Увы, но Half-Life 3 все еще придется подождать.

О новом анонсе Valve скромно сообщили в Twitter. На данный момент больше нет никаких деталей по поводу новой игры. Valve лишь сообщила, что это будет флагманский проект для VR-гарнитур.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw