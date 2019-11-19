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Не Half-Life 3: Valve разочаровала фанатов новым анонсом

Вместо Half-Life 3 компания Valve выпустит ответвление в виде Half-Life: Alyx

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:52
Увы, Half-Life 3 придется подождать
Увы, Half-Life 3 придется подождать
Фото: Business Insider

Впервые с 2007 года Valve официально анонсировали продолжение культовой игры Half-Life. Правда, это будет не прямой сиквел, а спин-офф под названием Half-Life: Alyx для гарнитур виртуальной реальности. Увы, но Half-Life 3 все еще придется подождать.

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О новом анонсе Valve скромно сообщили в Twitter. На данный момент больше нет никаких деталей по поводу новой игры. Valve лишь сообщила, что это будет флагманский проект для VR-гарнитур.

Судя по названию, сюжет новой игры будет посвящен одному из главных персонажей Half-Life 2, союзнице Гордона Фримена по имени Аликс Вэнс. Подробности будут раскрыты позднее – в этот четверг 21 ноября. А релиз, по слухам, намечен на весну 2020 года.

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Напомним, Аликс является дочерью ученого из секретной лаборатории "Черная Меза" Илая Вэнса, который командует сопротивлением во второй части. Внешность персонажу подарила актриса Джаммиль Маллен, а ее озвучкой занималась Мерл Дэндридж.

Новый Half-Life, вероятно, разочарует фанатов серии, поскольку это не совсем то, чего они ожидали все эти годы. Игроки уже на протяжении 15 лет жаждут продолжение Half-Life 2, но Гейб Ньюэлл будто специально не делает Half-Life 3. Вместо ожидаемого сиквела Valve выпустит VR-шутер, которые не пользуются особой популярностью из-за дороговизны гарнитуры, неприятных ощущений во время игры и неудобного управления.

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Напомним, что ранее у Red Dead Redemption 2 на компьютерах обнаружили игровое "проклятие". Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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Источник: GameSpot
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