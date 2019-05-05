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Не хуже iPhone: назван самый лучший китайский смартфон

Смартфон не уступает по качеству дисплея iPhone XS и Samsung Galaxy Note 9

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:36
Смартфон OnePlus 7 Pro представят 14 мая 2019 года
Смартфон OnePlus 7 Pro представят 14 мая 2019 года
Фото: TechCrunch

Компания DisplayMate Technologies поделилась информацией о проведенном тестировании экрана смартфона OnePlus 7 Pro, который еще даже не поступил в продажу. По результатам проведенных исследований, экран смартфона получил наивысшую оценку качества – A+. Полноценный отчет о результатах тестирования будет обнародован 14 мая 2019 года, как раз к моменту официального анонса.

Похожие оценки от DisplayMate Technologies получали iPhone XS и Samsung Galaxy Note 9, а это значит, что новинка от китайского производителя OnePlus не уступает им по качеству, а также является лучшим смартфоном среди конкурентов их Поднебесной.

Согласно информации от инсайдеров, OnePlus 7 Pro оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями, разрешением Quad HD+ (1440 x 3120 пикселей) и частотой обновления в 90 Гц, а также интегрированным сканером отпечатков пальцев. Основная камера окажется тройной 48+16 Мп, а фронтальная расположится в небольшом выдвижном модуле.

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Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, от 8 до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.

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Напомним, что ранее эксперты признали, что смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер. Также в Китае разработали сверхбыстрый смартфон с вентилятором.

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Источник: ferra.ru
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