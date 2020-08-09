Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Теперь на орбите Земли находится космической флот из 600 космических аппаратов Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 57 спутников Starlink вместе с двумя микроспутниками дистанционного зондирования BlackSky. Запуск многоразовой ракеты-носителя 7 августа стал ее пятым полетом, сообщает Сbsnews.

Пятничный полет состоялся после успешного старта первой ступени Falcon 9 в 9:12 утра по киевскому времени. Освещая глубокое ночное небо, ракета высотой 70 метров взлетела со стартовой площадки 39A в Космическом центре Кеннеди, двигаясь по дуге по северо-восточной траектории.

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Буквально через несколько часов на другом конце Земли над Новой Зеландией в субботу была замечена вереница из длинной полосы огней, которые встревожили жителей. Очевидцы даже сделали несколько фотографий и разместили их в интернете. Но власти успокоили, объяснив странные огни запуском очередной порции интернет-ретрансляторов Starlink, которые, по задумке Илона Маска, в будущем покроют всю планету доступом в интернет.

Спутники Starlink над Новой Зеландией Фото: NZherald

Первоначально запуск планировался на 26 июня. Но он был отложен для "дополнительных проверок двигателя". Следующая попытка запуска 8 июля была также отменена, но уже из-за погодных условий. Очередное стартовое окно было намечено на 11 июля, но запуск снова был отложен для дополнительных проверок. В итоге ракета Falcon 9 смогла стартовать лишь 7 августа.

Теперь на орбите Земли находится уже 600 спутников Starlink в быстро расширяющемся флоте космических аппаратов, предназначенных для обеспечения высокоскоростного интернета для пользователей по всему миру. Ожидается, что первые пробные подключения к высокоскоростной широкополосной сети интернет можно будет сделать уже в конце 2020 года, а глобальное развертывание будет закончено к 2027 году.

Старт SpaceX Falcon 9 Фото: Unsplash

Напомним, что ранее SpaceX отправила на орбиту невидимый спутник. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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