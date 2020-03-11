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Не обновляйтесь: Android 10 портит смартфоны Xiaomi

Ошибки в Android 10 выводят из строя подсветку экрана и нагревают аккумулятор

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:34

Google сменила свою стратегию распространения Android 10. Если раньше производители смартфонов вынуждены были выпускать обновление с сильным опозданием, то новая мобильная ОС появилась относительно быстро. Но высокая скорость обновлений сыграла злую шутку с Xiaomi. Недавно плохо оптимизированный Android 10 был отозван для топовых устройств китайского производителя, а теперь неудача постигла бюджетную модель Xiaomi Mi A2 Lite.

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Android 10 недавно вышел для Xiaomi Mi A2 Lite. Однако радость пользователей сменилась на гнев после того, как первые "счастливчики" столкнулись с серьезными проблемами в работе смартфона после обновления. Причем проблемы проявляются не только в программном, но и аппаратном характере.

У пользователей Xiaomi Mi A2 Lite выгорает подсветка экрана
У пользователей Xiaomi Mi A2 Lite выгорает подсветка экрана
Фото: Reddit

Как сообщают пользователи, после обновления у них появились проблемы с подсветкой экрана. Связано это наверняка с усиленным нагревом аккумулятора, который "прогревает" экран. Другие жалуются, на иные проблемы с аккумулятором – индикатор заряда словно "зависает" на определенных показателях.

Смотрите также в сюжете о том, как наши зрители в соцсетях обсуждали государство в смартфоне:

Проблемы касаются аппаратного обеспечения, так что ошибки в прошивке смартфона весьма серьезные. Xiaomi пока не приостановила обновление до Android 10, но в компании стоило бы срочно отозвать апдейт, пока не пострадало большее количество смартфонов.

На Xiaomi Mi A2 Lite некорректно работает индикатор уровня заряда батареи
На Xiaomi Mi A2 Lite некорректно работает индикатор уровня заряда батареи
Фото: Reddit

Напомним, что ранее Google обнаружила сотни вирусов в смартфонах. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году.

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Источник: ixbt.com
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