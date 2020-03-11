Не обновляйтесь: Android 10 портит смартфоны Xiaomi

Ошибки в Android 10 выводят из строя подсветку экрана и нагревают аккумулятор

Google сменила свою стратегию распространения Android 10. Если раньше производители смартфонов вынуждены были выпускать обновление с сильным опозданием, то новая мобильная ОС появилась относительно быстро. Но высокая скорость обновлений сыграла злую шутку с Xiaomi. Недавно плохо оптимизированный Android 10 был отозван для топовых устройств китайского производителя, а теперь неудача постигла бюджетную модель Xiaomi Mi A2 Lite.

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Android 10 недавно вышел для Xiaomi Mi A2 Lite. Однако радость пользователей сменилась на гнев после того, как первые "счастливчики" столкнулись с серьезными проблемами в работе смартфона после обновления. Причем проблемы проявляются не только в программном, но и аппаратном характере.

У пользователей Xiaomi Mi A2 Lite выгорает подсветка экрана Фото: Reddit

Как сообщают пользователи, после обновления у них появились проблемы с подсветкой экрана. Связано это наверняка с усиленным нагревом аккумулятора, который "прогревает" экран. Другие жалуются, на иные проблемы с аккумулятором – индикатор заряда словно "зависает" на определенных показателях.

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Проблемы касаются аппаратного обеспечения, так что ошибки в прошивке смартфона весьма серьезные. Xiaomi пока не приостановила обновление до Android 10, но в компании стоило бы срочно отозвать апдейт, пока не пострадало большее количество смартфонов.

На Xiaomi Mi A2 Lite некорректно работает индикатор уровня заряда батареи Фото: Reddit

Напомним, что ранее Google обнаружила сотни вирусов в смартфонах. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году.

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