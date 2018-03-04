Не пошло: нашумевший проект от Facebook провалился

Сегодня, 16:59

Люди категорически не захотели делить соцсеть на личное и общественное пространство

Пользователи не клюнули на новшество. Фото: The Memo
Пользователи не клюнули на новшество. Фото: The Memo

Эксперимент Facebook по формированию двух новостных лент для одного аккаунта признан неудавшимся. Люди не захотели делить соцсеть на личное и общественное пространство.

В прошлом году компания Facebook начала разделять ленту новостей на две части, выделив в отдельный блок Explore посты на публичных страницах и другой контент, который был бы интересен человку.

Менеджмент решил, что рядовому пользователю не помешает расширить кругозор за счет просмотра нового видеоконтента, статей, фото или публичных страниц, на которые он еще не подписан. В основной ленте оставили посты друзей и рекламу.

Весной нововведения появились в мобильном приложении Facebook. Пользователи смартфонов заметили новую иконку в виде летящей ракеты и стали активно выяснять, по какому принципу наполняется этот раздел. Осенью аналогичная функция появилась в десктопной версии.

В Facebook утверждают, что дополнительная лента организована по просьбам пользователей, которым не хватало информации вне своего круга общения. Поэтому разработчики решили такую информацию формировать в соответствии с интересами конкретного человека.

Проект тестировали жители шести разных стран по всему миру, которые, однако же, не проявили интереса к новой возможности. Поэтому в Facebook отказались от дальнейшего формирования второй ленты.

Глава новостного направления компании Адам Моссери сообщил, что решение было принято на основании опросов, которые показали, что пользователи с единой новостной лентой более удовлетворены соцсетью, чем люди, у которых было два социальных пространства.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook начал автоматически распознавать лица

Также сообщалось, что украинцы получили возможность разводиться через Facebook

О том, что на самом деле стоит за фотографиями в социальных сетях, смотрите на видео ниже:
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Источник:

portaltele

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