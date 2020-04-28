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Не прожить и минуты: обнаружено самое опасное место на Земле

100 миллионов лет назад местность Сахары кишела хищными ящерами размером до 13 метров и весом до 15 тонн

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:30

Сахара признана самым опасным местом на Земле, которое когда-либо существовало в истории нашей планеты. К такому выводу пришла международная группа ученых палеонтологов, сообщает National Geographic. 100 миллионов лет назад территория на юго-востоке Марокко, известная как формация Кем-Кем, была покрыта влажными тропическими лесами и заполнена множеством различных видов водных и наземных животных, включая свирепых хищников, в том числе кархародонтозавров.

Этот гигант по разным оценкам мог достигать от 8 до 13 метров в длину и весил от 6 до 8 тонн (по некоторым оценкам до 15 тонн). Его огромные челюсти напоминали ножницы, а зубы достигали 20 сантиметров в длину. Кархародонтозавр делил жизненное пространство с другими самыми крупными хищными динозаврами всех времен — дельтадромеусом (Deltadromeus) длиной до 13 метров и спинозавром (Spinosaurus) длиной до 16 метров и массой более 7 тонн. По оценкам ученых, их одновременное существование длилось около 20 миллионов лет.

Смотрите также в сюжете о том, как ученые пытаются возродить динозавров:

Кроме того, в группе Кем-Кем в изобилии присутствовали хищные летающие и наземные рептилии. По словам соавтора Дэвида Мартилла из Университета Портсмута, многие из хищников полагались на обильные запасы рыбы.

В формации Кем-Кем преобладали водные и субводные беспозвоночные и позвоночные (около 85% всей известной фауны), почти все из которых были хищниками. По оценкам авторов исследования, на Земле не существует сопоставимой современной наземной экосистемы с аналогичным уклоном в сторону крупных хищников.

Юго-восток Марокко, где были обнаружены десятки окаменелостей различных хищников мелового периода
Юго-восток Марокко, где были обнаружены десятки окаменелостей различных хищников мелового периода
Фото: National Geographic

"Вероятно, это самое опасное место в истории планеты Земля. Место, в котором путешественник во времени не продержался бы и минуты – он был бы съеден", — прокомментировал открытие Низар Ибрахим, ведущий автор исследования.

Примерно так выглядел юго-восток Марокко 100 миллионов лет назад
Примерно так выглядел юго-восток Марокко 100 миллионов лет назад
Фото: National Geographic

Напомним, что ранее ученые высказали предположение, что динозавры опять появятся на Земле. Также ученые уверяют, что динозавров убил не астероид.

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наука Сахара ученые динозавры палеонтологи опасность
Источник: National Geographic
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