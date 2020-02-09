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Не проживет и года: гибкий смартфон Motorola Razr быстро ломается

Возрожденная легендарная "раскладушка" от Motorola не прошла тест на долговечность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
27 тысяч складываний составляют менее одного года пользования
27 тысяч складываний составляют менее одного года пользования
Фото: TechSpot

После небольшой задержки со стартом, гибкий смартфон-легенда Motorola Razr наконец-то стал доступен для приобретения. Однако после Samsung Galaxy Fold новинку приобретают с осторожностью. Многие просто ждут, когда первые владельцы начнут рассказывать об обнаруженном браке. Так и произошло – у Motorola Razr начались проблемы.

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Ресурс CNET одним из первых приобрел новинку и провел тест на прочность в прямом эфир. Эксперты поместили телефон в тестовое устройство под названием FoldBot с целью проверки на 100 тысяч складываний. К сожалению, новый телефон не приблизился к требуемой отметке и не выдержал тест на прочность – спустя 27 тысяч складываний механизм шарнира сломался. Несмотря на то, что сам экран не пострадал, раскладушка больше не смогла закрываться. Для сравнения, Galaxy Fold сломался спустя 14 часов после 119,3 тысяч складываний экрана.

Исследование показало, что пользователи разблокируют свой смартфон в среднем 80 раз за день. Таким образом 27 тысяч складываний составляют менее одного года пользования. Тем не менее, стоит отметить, что эти тесты не являются точным представлением фактического использования: при таком частом складывании нагревается шарнирный механизм, поскольку тепло не рассеивается. Таким образом можно утверждать, что при обычных условиях эксплуатации подобной неисправности может не случиться и телефон, в теории, сможет "прожить" дольше года.

Напомним, что ранее Poco X2 впечатлил оснащением и ценой в 5500 гривен. А в прошлом году покупателю случайно продали секретный прототип смартфона от Motorola.

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Источник: CNET
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