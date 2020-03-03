Не Tesla: эксперты выбрали лучший автомобиль 2020 года

По мнению европейских автомобильных экспертов, Peugeot 208 – самый лучший автомобиль 2020 года в Европе

Peugeot 208 был назван лушчим Европейским автомобилем 2020 года. Французское авто даже обошла главного фаворита прошлого года – Tesla Model 3, который сместился на второе место. На третьем месте оказался Porsche Taycan. Лидеру французского автопрома свои голоса отдали 60 журналистов из 23 стран Европы, сообщает Forbes.

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"Peugeot 208 выделялся среди своих конкурентов благодаря исключительному выбору силовых агрегатов, который включает электрическую версию помимо традиционного бензинового и дизельного двигателя", – говорится в заявлении организаторов из выставочного центра Palexpo в Женеве, Швейцария.

Другими претендентами были:

BMW 1-Series

Ford Puma

Porsche Taycan

Renault Clio

Toyota Corolla

Полностью электрическая модель Tesla 3 была главным фаворитом в прошлом году. Самая доступная модель электрокара от Илона Маска была невероятно успешной в Европе с момента своего появления в феврале 2019 года, и заняла лидерские позиции в рейтинге продаж электромобилей. И это несмотря на то, что она примерно в 3 раза дороже, чем другие электромобили. Несмотря на свой более доступный ценник, по оснащению и комфорту Tesla 3 превосходит традиционные автомобили премиум-класса, вроде BMW 3 серии.

Peugeot 208 – лучшее европейское авто Фото: Autobild

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Однако жюри первенство отдали Peugeot 208 за идеальный баланс всех качеств, включая более доступный ценник. Peugeot 208 также предрекают очень хорошие продажи в Европе, поскольку модель будут выпускать несколько автогигантов: Groupe PSA, Citroen, Vauxhall и Opel.

Peugeot 208 обошел Tesla Model 3 в рейтинге лучших автомобилей 2020 года Фото: Autogeek

"Автомобиль года" организован семью крупнейшими европейскими журналами: Auto в Италии, Autocar в Великобритании, Autopista в Испании, Autovisie в Нидерландах, L'Automobile Magazine во Франции, Stern в Германии и Vi Bilägare в Швеции.

Напомним, что ранее был создан "убийца" Tesla Cybertruck, который оказался красивее и мощнее. Также владельцы электромобилей рассказали, с какими проблемами они сталкиваются.

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