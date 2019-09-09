Не Xiaomi: обнаружен самый популярный смартфон 2019 года

Самым продаваемым смартфоном оказался малопривлекательный смартфон от Apple

Cамым популярным смартфоном оказался прошлогодний iPhone XR Фото: Unsplash

Аналитики из компании IHS Markit проанализировали мировой мобильный рынок, чтобы определить самые продаваемые смартфоны первой половины 2019 года. Исследователями был составлен список из ТОП-10 популярных моделей всех существующих брендов, таким образом был определен лидер, которым оказался вовсе не Xiaomi, как многие ожидали. Самым продаваемым смартфоном выявился малопривлекательный смартфон от Apple.

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Согласно представленной информации, за первое полугодие 2019 самым популярным смартфоном, который покупатели чаще всего приобретали, оказался прошлогодний iPhone XR. За отчетный период было отгружено 26,9 миллиона устройств (13,6 миллиона в первом квартале и 13,3 миллиона — во втором). Удивительно, ведь согласно экспертному мнению многих мировых изданий, iPhone XR малопривлекателен из-за его не самого лучшего экрана и ярлыка "дешевого iPhone".

Рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года Фото: Gizchina

На втором месте расположился Galaxy A10, поставки которого за полгода составили 13,4 миллиона единиц – он отстает со значительным отрывом от лидера. Замыкает тройку лидеров Galaxy A50 с 12 миллионами.

Самым популярным смартфоном от Xiaomi оказался бюджетный Redmi 6A, расположенный на пятом месте. Прямо за ним следует Redmi Note 7. Оба аппарата китайского бренда разошлись тиражом около 10 миллионов устройств. Еще одним китайцем в топе оказался OPPO A5, чьи поставки составили 9,7 миллиона единиц.

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Последние два места занимают дико дорогой iPhone XS Max и бюджетный Samsung Galaxy A30. Оба смартфона проданы в количестве 9,6 и 9,2 миллионов единиц соответственно.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также недавно исследователи назвали ТОП-4 лучших смартфона лета.

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