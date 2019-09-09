Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не Xiaomi: обнаружен самый популярный смартфон 2019 года

Самым продаваемым смартфоном оказался малопривлекательный смартфон от Apple

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Cамым популярным смартфоном оказался прошлогодний iPhone XR
Cамым популярным смартфоном оказался прошлогодний iPhone XR
Фото: Unsplash

Аналитики из компании IHS Markit проанализировали мировой мобильный рынок, чтобы определить самые продаваемые смартфоны первой половины 2019 года. Исследователями был составлен список из ТОП-10 популярных моделей всех существующих брендов, таким образом был определен лидер, которым оказался вовсе не Xiaomi, как многие ожидали. Самым продаваемым смартфоном выявился малопривлекательный смартфон от Apple.

Смотрите также в сюжете о том, как прохожих будут штрафовать за смартфоны:

Согласно представленной информации, за первое полугодие 2019 самым популярным смартфоном, который покупатели чаще всего приобретали, оказался прошлогодний iPhone XR. За отчетный период было отгружено 26,9 миллиона устройств (13,6 миллиона в первом квартале и 13,3 миллиона — во втором). Удивительно, ведь согласно экспертному мнению многих мировых изданий, iPhone XR малопривлекателен из-за его не самого лучшего экрана и ярлыка "дешевого iPhone".

Рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
Рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
Фото: Gizchina

На втором месте расположился Galaxy A10, поставки которого за полгода составили 13,4 миллиона единиц – он отстает со значительным отрывом от лидера. Замыкает тройку лидеров Galaxy A50 с 12 миллионами.  

Самым популярным смартфоном от Xiaomi оказался бюджетный Redmi 6A, расположенный на пятом месте. Прямо за ним следует Redmi Note 7. Оба аппарата китайского бренда разошлись тиражом около 10 миллионов устройств. Еще одним китайцем в топе оказался OPPO A5, чьи поставки составили 9,7 миллиона единиц.

Читайте также:
Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием

Последние два места занимают дико дорогой iPhone XS Max и бюджетный Samsung Galaxy A30. Оба смартфона проданы в количестве 9,6 и 9,2 миллионов единиц соответственно.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также недавно исследователи назвали ТОП-4 лучших смартфона лета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Apple обвинила Google в разжигании паники и страха Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество Парень случайно поймал «упавший с неба» IPhone X: курьезное видео Apple iPhone 11: раскрыты все секреты смартфона
рейтинг iPhone Apple Galaxy Samsung смартфоны покупатели Xiaomi iPhone XR
Источник: Gizchina
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка

Популярные статьи

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Вчера, 17:44Шоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж

Вчера, 15:57Events

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и смс

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 05:03Fun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

7 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

7 сентябряТехно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

7 сентябряШоу-бизнес

15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса

6 сентябряШоу-бизнес

Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

6 сентябряШоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

6 сентябряFun

Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

6 сентябряTravel

Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве

6 сентябряFun

Катающийся на черепахе кот попал на видео

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Как отбелить зубы в домашних условиях: лучшие рецепты
Как отбелить зубы в домашних условиях: лучшие рецепты