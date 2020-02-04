Не Xiaomi: Poco X2 впечатляет оснащением и ценой в 5500 гривен

Poco оказался самостоятельным брендом, открепившись от покровительства Xiaomi

Главным достоинством Poco X2 является цена Фото: XDA

В Индии состоялась презентация смартфона Poco X2. Незадолго до анонса компания производитель полностью ушла из-под крыла Xiaomi и теперь является самостоятельным брендом. Новинка включает в себя множество впечатляющих возможностей, невиданных в этой ценовой категории, что является главным достоинством Poco X2.

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В 2018 году Xiaomi "выстрелила" необычным смартфоном Pocophone F1, который моментально стал бестселлером благодаря топовым характеристикам по сверхнизкой цене, как некогда поступил оригинальный OnePlus. Мобильник разошелся по миру в 65 странах и практически везде был сверхпопулярным. Невиданный спрос на смартфон и хорошо узнаваемый бренд позволил Poco отсоединиться от Xiaomi, чтобы стать независимым.

Комплектация Poco X2 Фото: XDA

Poco X2 нацелен на ту же целевую аудиторию, которая была впечатлена ценовой политикой Pocophone F1. Однако на этот раз есть два заметных отличия, которые не делают X2 полноценным преемником F1.

В то время как Pocophone F1 получила флагманский процессор Snapdragon 845, Poco X2 оснастили более скромным чипом среднеценовой категории Snapdragon 730G. По факту получился ребрендинг китайской модели Redmi K30, вместо полностью разработанного с нуля смартфона, как это было с F1.

Лицевая сторона Poco X2 Фото: Android Authority

В результате затрат, сэкономленных путем ребрендинга, Poco X2 получит впечатляющие технические характеристики по стартовой цене около 5500 гривен (225 долларов). Он оснащен высококачественным 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ HDR10 с частотой развертки 120 Гц, батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой (от 0 до 100% заряжается за 68 минут) и массивом из четырех камер (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) на задней панели с фотосенсором Sony IMX686.

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Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, а внутреннее хранилище UFS 2.1 поставляется в конфигурациях 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ. Лицевая часть Poco X2 получила вырез под двойную фотокамеру (20 МП + 2 МП) на манер Samsung Galaxy S10. Сканер отпечатков совмещен с кнопкой питания и расположен на боковой грани, как у Galaxy S10e. В наличии также слот для MicroSD карт.

Квадрокамера Poco X2 Фото: XDA

Из интересных особенностей стоит отметить решение с жидкостным охлаждением для контроля тепловых характеристик во время игровых сеансов с дисплеем 120 Гц или при быстрой зарядке телефона. Также имеется разъем для наушников 3,5 мм и порт USB-C для сопряжения.

X2 работает на платформе Xiaomi MIUI 11 на базе Android 10 и должен поступить в продажу 11 февраля в Индии. Неизвестно, будет ли этот телефон дебютировать на международном рынке.

Напомним, что ранее коронавирус помешал планам Xiaomi презентовать новые смартфоны. В то же время Xiaomi готовит смартфон Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти.

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