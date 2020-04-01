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Неадекватно дорого: озвучена цена PlayStation 5

Датский интернет-магазин Fotex добавил в свой ассортимент товаров игровую приставку PlayStation 5 по странной цене

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:15

Sony очень слабо пиарит свою игровую приставку PlayStation 5. В начале года компания показала лишь логотип PS5 без никаких подробностей, а в прошлом месяце Марк Церни провел скучную презентацию игровой приставки с обилием технических терминов. Поэтому прочие интересные подробности всплывают через разнообразные утечки от инсайдеров. На днях появилась информация о цене PlayStation 5, которая оказалась гораздо выше ожидаемой.

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Датский интернет-магазин Fotex добавил в свой ассортимент товаров игровую приставку PlayStation 5, установив на нее цену и указав дату начала предзаказов. Торговая сеть оценила консоль PS5 в 6989 датских крон, что составляет 1023 доллара или 28300 гривен по курсу.

Цена PlayStation 5 на сайте интернет-магазина Fotex
Цена PlayStation 5 на сайте интернет-магазина Fotex
Фото: VGtimes

Безусловно, такой ценник кроме как "неадекватным" назвать нельзя. Ведь рынок игровых приставок давно доказал на печальных примерах, что стоимость приставки не должна превышать 499 долларов, иначе они становятся малопривлекательными для игроков. Более того, согласно инсайдерской информации Sony будет стараться сохранить разумный ценник на консоль следующего поколения. В феврале Bloomberg писал, что PlayStation 5 будет самой дорогой приставкой компании, но источники агентства рассказывали, что ее стоимость не превысит 500 долларов (13 850 гривен по курсу на 1 апреля).

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Магазин также указывает 1 декабря в качестве даты начала старта предзаказов консоли. Однако Fotex, скорее всего, не обладает точной информацией о релизе PS5. Известно лишь, что некстген-приставки от Microsoft и Sony должны появиться на прилавках в праздничный сезон в конце 2020 года, а предзаказы на подобные товары открываются за несколько месяцев.

Напомним, что ранее Sony заявила, что PlayStation 5 выйдет в запланированный срок и коронавирус не помешает планам компании. На текущий момент серверы PlayStation загружены до предела – пользователи не могут скачать игры.

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Источник: VGtimes
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