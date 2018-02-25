Недешевое удовольствие: озвучены цены на Samsung Galaxy S9 и S9+

Гаджет снабдят 12-мегапиксельной камерой, которая позволит использовать эффект super slow-motion с возможностью желать 480 кадров в секунду

Новинки от Samsung, релиз которых намечен на сегодня, 25 февраля, обойдутся недешево. Цены на Galaxy S9 и S9+ составят 841 евро (около 28 тысяч гривен) и 997 евро (около 33 тысяч гривен) соответственно.

Об этом в Twitter написал журналист и инсайдер Эван Бласс.

Отмечается, что основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео.

В то же время гаджет снабдят 12-мегапиксельной камерой, которая позволит использовать эффект super slow-motion с возможностью желать 480 кадров в секунду. При этом фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей.

Примечательно, что новые гаджеты не будут сильно отличаться от своего предшественника S8. Самым заметным отличием станет расположение сканера отпечатков пальцев, которого поместят под поверхность дисплея.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что появились реальные фотографии Galaxy S9. Как и ожидалось, дизайн претерпел лишь минимальные изменения.