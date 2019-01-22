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Need for Speed Underground 3: игроки создали любительский трейлер

Фанаты аркадных уличных гонок серии NFS: Underground попытались показать свои ожидания от новой игры

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
В качестве своей преданности к NFS: Underground был создан любительский трейлер Фото: RavenwestR1
В качестве своей преданности к NFS: Underground был создан любительский трейлер
Фото: RavenwestR1

Популярная серия игр Need for Speed: Underground об уличных гонках покорила сердца многих геймеров. Однако последние видеоигры от Electronic Arts по данной франшизе оказались откровенно слабыми и поклонников аркадного стрит-рейсинга особо не впечатлили. Однако фанатские чувства с годами не слабеют и в качестве своей преданности к классике был создан любительский трейлер Need for Speed: Underground 3.

Видео было сделано на движке Grand Theft Auto V фанатом под псевдонимом RavenwestR1. Свое творение он выложил на своем YouTube-канале, чтобы показать разработчикам из Electronic Arts свое видение идеальной игры об уличных гонках, которую поклонники хотели бы увидеть в продолжении.

Автор трейлера запретил его воспроизведение на сторонних сайтах, поэтому посмотреть его можно только на YouTube. Видео доступно в разрешении 2160р.

Описание ролика гласит: "Это лучшие уличные гонки. Здесь вы можете устраивать заезды ночи напролет. Здесь вам никто не помешает сделать свою машину такой, какой вы хотите. Здесь у вас будут и друзья, и враги. Это Need for Speed: Underground 3".

Последнее время в серии Need for Speed происходит полнейший застой. Need for Speed 2015 был принят прохладно, а впечатление о Need for Speed: Payback было испорчено скандалом из-за обилия гринда с лутбоксами, а также требованием постоянного интернет-подключения. Обе видеоигры получили низкие оценки игроков и критиков. Не удивительно, что на фоне провальных проектов фанатские поделки пользуются куда большим вниманием из-за ностальгии по золотому времени NFS.

Напомним, что ранее технология RTX сделала игру Quake II фантастически красивой. А использование нейросетей помогло улучшать текстуры в старых играх, вроде Half-Life.

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Источник: 3dnews
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