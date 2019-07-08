Необузданная мощь: PlayStation 5 раскрыла свои возможности

Производительность графического процессора PlayStation 5 составляет фантастические 14,2 TFLOPS

PlayStation 5 получит самый топовый графический ускоритель от AMD Фото: Gametech

Весной представитель Sony приоткрыл завесу тайн касательно производительности готовящейся игровой приставки PlayStation 5. Тогда он лишь поверхностно объявил о внутренней начинке PS5. На днях ресурс HotHardware разузнал гораздо больше подробной информации и был приятно удивлен мощностью PlayStation 5, которая в несколько раз превышает мощность текущей PlayStation 4. Разумеется, это пока лишь утечка информации, а не официальные данные, но они весьма интригуют.

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Заявлено, что внутри PS5 будет интегрирован 8-ядерный (16-поточный) процессор Ryzen 3000 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Графический ускоритель будет построен на базе архитектуры Radeon Navi, которая имеет в общей сложности 72 вычислительных блока, 64 шейдера и тактовую частоту 1,55 ГГц и 16 ГБ памяти GDDR6. Итоговая производительность графического процессора, который поддерживает аппаратную трассировку лучей, составит около 14,2 TFLOPS, что в 7,5 раз мощнее, чем аналогичный у PlayStation 4 с ее показателем 1,84 TFLOPS.

Один из концептов PlayStation 5 Фото: GamesRadar

Что касается SSD, то ему приписывают объём в 2 ТБ и интерфейс PCIe 4.0. Это должно резко увеличить скорости чтения и записи данных, загрузки игр и так далее. Ранее заявлялось, что ни один потребительский накопитель не поддерживает такую производительность. Очевидно, что для консоли планируется использовать нечто совсем уникальное на данный момент.

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При этом компания сообщала, что консоль будет поддерживать частоту экрана 120 Гц при разрешении 4K, а еще обещана поддержка 8K при 60 Гц. Однако второй вариант, скорее всего, будет актуален для потоковой трансляции, а не для игр непосредственно на консоли. Ожидается, новинку покажут в 2020 году, как раз перед стартом продаж Xbox Scarlett.

Что касается реальных тестов, то опубликованные результаты теста производительности PlayStation 4 и PlayStation 5 в 3DMark Fire Strike Test удивляют не меньше. Потенциальный претендент на интеграцию в качестве графического ускорителя AMD Gonzalo PlayStation 5 набрал более 20 тысяч баллов, тогда как чип PlayStation 4 набрал всего 5 тысяч баллов. Выходит, что новая платформа работает лучше, чем настольные графические процессоры AMD Vega 64, Nvidia GeForce GTX 1080 и RTX 2070. Однако видеокарта RTX 2080 в этом же тесте набирает почти 22 тысячи баллов.

Напомним, что ранее Sony показала запуск игр на PlayStation 5 на видео. Также в прошлом месяце Sony озвучила дату выхода PlayStation 5.

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