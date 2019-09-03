Непристойно быстро: Bugatti Chiron Sport разогнали почти до 500 км/ч

Серийный автомобиль Bugatti Chiron Sport разогнался до сверхъестественной скорости в 490,484 км/ч

Пока мировые автопроизводители готовятся к Франкфуртскому автосалону 2019, Bugatti незаметно построила аэродинамически совершенную модель Chiron Sport, на которой был установлен новый мировой рекорд скорости. Впервые в истории автомобилестроения серийный автомобиль Bugatti Chiron Sport разогнался до безумной скорости в 490,484 км/ч (304,773 мили/ч).

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Зафиксировал рекорд GPS трекер, установленный на немецком испытательном треке под названием Эра-Лессин, являющаяся официальным полигоном Volkswagen. На этой кольцевой трассе есть два прямых участка длиной 5,4 км, которые позволяют устанавливать самые скоростные рекорды в мире. На этом треке британский пилот Энди Уоллес разогнал гиперкар Bugatti настолько быстро, что едва не дотянул до метрических 500 км/ч каких-то 10 километров.

Рекорд был установлен 2 августа 2019 года, но обнародован лишь сейчас Фото: The Verge

Официальные фотографии подтверждают, что рекорд был установлен на серийном Chiron, но с сильно модифицированным и вытянутым кузовом, что позволило надежно удерживать автомобиль на таких высоких скоростях. Удлинитель корпуса сделан из углеродного волокна для контроля веса и соответствия с остальной части корпуса, который также изготовлен с использованием легкого композитного материала. Подобные модификации были внедрены при помощи известной фирмы Dallara.

Обратите внимание на удлиненную базу Bugatti Chiron Sport Фото: The Verge

Чтобы покрышки не разорвало от такой скорости, известный поставщик шин Michelin разработал специальные сверхпрочные колеса Michelin Pilot Sport Cup 2, выдерживающие невероятные нагрузки. Перед установкой покрышки были просканированы через рентгеновский аппарат, чтобы убедиться, что они идеальны на 100%, поскольку любая даже самая мелкая микротрещина могла повлиять на исход результата.

В модификации Chiron участвовала компания Dallara Фото: The Verge

Стандартный 16-цилиндровый 8-литровый 1500-сильный двигатель с турбонаддувом был форсирован до 1600 л.с. Как отмечает Digital Trends, такой двигатель сделал Bugatti Chiron Sport "непристойно быстрым", который развивает "сверхъестественную скорость". Правда стоит отметить, что 300-мильный барьер скорости был побит не Bugatti, а Ford, который в прошлом году разогналася до 300,4 мили в час (483,446 км/ч). В любом случае, Bugatti снова вернула себе звание рекордсмена.

Новый рекорд теперь предстоит побить Koenigsegg Jesko, Hennessey Venom F5 и SSC Tuatara – эти гиперкары еще не достигли скоростного барьера в 300 миль в час, но у автопроизводителей есть время подготовиться к реваншу.

Напомним, что ранее гиперкар с 1600-сильным мотором разогнали до фантастической скорости. А недавно Ferrari создала самый мощный гибридный суперкар.

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