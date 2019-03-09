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Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

Xiaomi Mi 9 SE станет последним "дешевым" смартфоном-флагманом

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Xiaomi Mi 9 SE станет последним дешевым смартфоном китайского производителя
Xiaomi Mi 9 SE станет последним дешевым смартфоном китайского производителя
Фото: Wired

Вскоре смартфоны Xiaomi будут лишены главного козыря – китайский производитель объявил о повышении цен на свою продукцию. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, сообщает Technode.

В ближайшее время все устройства Xiaomi могут подорожать в связи с тем, что компания пытается избавиться от репутации производителя дешевых смартфонов и гаджетов.

"Мы хотим избавиться от той репутации, что наши телефоны стоят менее 300 долларов. Мы хотим инвестировать больше и производить более качественные продукты в будущем", – заявил Лэй Цзюнь.

К примеру, топовый смартфон Xiaomi Mi 9, выпущенный 20 февраля в Пекине, оснащен новыми функциями: тройным фотомодулем, мощным чипом Qualcomm Snapdradon 855, беспроводной зарядкой и немного более высокой ценой. Стоимость Mi 9 стартует от 445 долларов, в то время как Transparent Edition продается за 600 долларов. Урезанный Mi 9 SE получил ценник в 300 долларов.

Скорее всего Xiaomi Mi 9 SE станет последним смартфоном компании, который будет выпускаться по цене в 300 долларов – все последующие новинки будут значительно дороже. Вместе с тем, у компании есть суббренд, под которым будут продаваться дешевые смартфоны – это Redmi.

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Напомним, что на днях в Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

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