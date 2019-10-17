Нет проблем: iOS 13.1.3 исправляет ошибки в iPhone
Свежая версия прошивки iOS 13.1.3 дополнительно улучшает работу нескольких приложений
Вышло экстренное обновление Apple для iOS 13.1.3, исправляющее серьезные проблемы с iOS 13.1.2. Свежая версия прошивки дополнительно улучшает работу нескольких приложений, включая Mail и Health, а также исправляет сбои с восстановлением iCloud Backup и подключением по Bluetooth. Обновление доступно пользователям iPhone, iPad и iPod touch.
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Полный список исправлений:
- Решает проблему, которая мешала iPhone звонить или вибрировать при входящем звонке;
- Исправляет проблему, которая мешала открытию приглашения на собрание в Mail;
- Решает проблему, из-за которой данные в приложении Health могли отображаться некорректно после настройки перехода на летнее время;
- Решает проблему, из-за которой приложения не загружались при восстановлении из iCloud Backup;
- Исправляет проблему, которая может помешать успешному сопряжению Apple Watch;
- Решает проблему, из-за которой уведомления не доставлялись на Apple Watch;
- Устраняет ошибку, при которой Bluetooth мог отключаться;
- Повышает надежность подключения гарнитур по Bluetooth.
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Следующая итерация iOS 13.2 в настоящее время находится на стадии бета-тестирования и, как сообщает TechSpot, новая прошивка добавит технологию Deep Fusion для фотокамер iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Стоит отметить, что Apple в этом году испытывает давление со стороны пользователей за некачественные обновления программного обеспечения в iOS 13, которые страдают от множества ошибок. Пользователям по-прежнему советуют на формах не спешить с переходом на iOS 13, пока прошивка не будет доведена до стабильного состояния.
Напомним, что ранее стало известно, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12. Также недавно Apple iPhone 11 провалил тест на прочность.
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