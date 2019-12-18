Неудобный унитаз снизит туалетную прокрастинацию: Сеть возмущена

Сидение унитаза обладает 13-градусным наклоном, вызывающее физический дискомфорт

Нестандартный унитаз вызвал шквал возмущения в Сети Фото: BBC

Компания StandardToilet создала абсурдный концепт унитаза, намеренно вызывающий неудобства. Сидение обладает 13-градусным наклоном, что намеренно вызывает физический дискомфорт во время длительного пребывания в сидячей позе. По словам главного дизайнера компании Махабира Гилла, сидя на таком унитазе "встать вы захотите довольно быстро", сообщает BBC.

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Гилл утверждает, что на идею создания неудобного наклонного унитаза его сподвигла очередь на одной из заправок.

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"Я остановился на автостраде, чтобы сходить в туалет, и понял, что там огромная очередь. Мне было интересно, что люди там так долго делают? Большая часть посетителей выходили оттуда со своими смартфонами", – поясняет дизайнер.

Создатель наклонного унитаза утверждает, что главная цель фаянсового творения в том, чтобы снизить убытки от "туалетной прокрастинации". Продолжительные перерывы работников в уборной только в Великобритании обходятся индустрии в 4 миллиарда фунтов ежегодно.

Унитаз StandardToilet обладает 13-градусным наклоном Фото: BBC news

Опрос, проведенный летом этого года IT-компанией Protecting, показал, что жители некоторых британских городов действительно тратят заметную часть рабочего времени на посещение туалета. Например, лондонцы проводят в офисном туалете в среднем 28,5 минуты в день. Однако не все видят в этом проблему.

Нестандартная разработка вызвала шквал возмущения в Сети. Пользователи назвали наклонный унитаз "последней стадией капитализма" и отметили, что такое нововведение будет нарушать права людей с инвалидностью или проблемами с кишечником.

На унитазе с наклонным сиденьем много времени не проведешь Фото: The Daily Mail

"В офисе туалет зачастую является единственным местом, в котором работник может отдохнуть. Не дай бог нам превратить единственное место, где сотрудник предоставлен сам себе, в еще одно напоминание о том, что человек всегда должен работать", — говорит специалист Дженнифер Кауфманн-Бюлер.

Но в целом идея была встречена с юмором. Некоторые даже начали придумывать способы, как избежать излишней нагрузки на ноги. Другие начали придумывать стартапы по производству специальных выравнивающих сидений. Один из пользователей Твиттера нашел решение, что можно снизить неприятное воздействие унитаза, откинувшись назад.

Унитаз прозвали "последней стадией капитализма" Фото: BBC

Многие также усомнились в том, что странный унитаз — не фейк, так как у Махабара Гилла нет заполненного профиля в LinkedIn, а сайт его компании StandardToilet не слишком информативен. Тем не менее реквизиты фирмы и контактные данные для заказа можно найти на сайте Британской туалетной ассоциации.

Напомним, что ранее основатель Microsoft Билл Гейтс показал туалет будущего, работающий без воды. А недавно был создан золотой унитаз с бриллиантами.

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