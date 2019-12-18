Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неудобный унитаз снизит туалетную прокрастинацию: Сеть возмущена

Сидение унитаза обладает 13-градусным наклоном, вызывающее физический дискомфорт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Нестандартный унитаз вызвал шквал возмущения в Сети
Нестандартный унитаз вызвал шквал возмущения в Сети
Фото: BBC

Компания StandardToilet создала абсурдный концепт унитаза, намеренно вызывающий неудобства. Сидение обладает 13-градусным наклоном, что намеренно вызывает физический дискомфорт во время длительного пребывания в сидячей позе. По словам главного дизайнера компании Махабира Гилла, сидя на таком унитазе "встать вы захотите довольно быстро", сообщает BBC.

Смотрите также в сюжете о самых невероятных туалетах мира:

Гилл утверждает, что на идею создания неудобного наклонного унитаза его сподвигла очередь на одной из заправок.

Читайте также:
Изобретен унитаз с возможностью запускать игры

"Я остановился на автостраде, чтобы сходить в туалет, и понял, что там огромная очередь. Мне было интересно, что люди там так долго делают? Большая часть посетителей выходили оттуда со своими смартфонами", – поясняет дизайнер.

Создатель наклонного унитаза утверждает, что главная цель фаянсового творения в том, чтобы снизить убытки от "туалетной прокрастинации". Продолжительные перерывы работников в уборной только в Великобритании обходятся индустрии в 4 миллиарда фунтов ежегодно.

Унитаз StandardToilet обладает 13-градусным наклоном
Унитаз StandardToilet обладает 13-градусным наклоном
Фото: BBC news

Опрос, проведенный летом этого года IT-компанией Protecting, показал, что жители некоторых британских городов действительно тратят заметную часть рабочего времени на посещение туалета. Например, лондонцы проводят в офисном туалете в среднем 28,5 минуты в день. Однако не все видят в этом проблему.

Нестандартная разработка вызвала шквал возмущения в Сети. Пользователи назвали наклонный унитаз "последней стадией капитализма" и отметили, что такое нововведение будет нарушать права людей с инвалидностью или проблемами с кишечником.

На унитазе с наклонным сиденьем много времени не проведешь
На унитазе с наклонным сиденьем много времени не проведешь
Фото: The Daily Mail

"В офисе туалет зачастую является единственным местом, в котором работник может отдохнуть. Не дай бог нам превратить единственное место, где сотрудник предоставлен сам себе, в еще одно напоминание о том, что человек всегда должен работать", — говорит специалист Дженнифер Кауфманн-Бюлер.

Но в целом идея была встречена с юмором. Некоторые даже начали придумывать способы, как избежать излишней нагрузки на ноги. Другие начали придумывать стартапы по производству специальных выравнивающих сидений. Один из пользователей Твиттера нашел решение, что можно снизить неприятное воздействие унитаза, откинувшись назад.

Унитаз прозвали "последней стадией капитализма"
Унитаз прозвали "последней стадией капитализма"
Фото: BBC

Многие также усомнились в том, что странный унитаз — не фейк, так как у Махабара Гилла нет заполненного профиля в LinkedIn, а сайт его компании StandardToilet не слишком информативен. Тем не менее реквизиты фирмы и контактные данные для заказа можно найти на сайте Британской туалетной ассоциации.

Напомним, что ранее основатель Microsoft Билл Гейтс показал туалет будущего, работающий без воды. А недавно был создан золотой унитаз с бриллиантами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Неофашисты выиграли суд против Facebook Apple в 2020 году вернется к дизайну в стиле iPhone 4 Чем грозит зависимость от лайков в соцсетях: ответ психолога В Instagram исчезают лайки: что грозит социальной сети
туалеты дизайн соцсети унитаз сеть пользователи стартапы
Источник: BBC
Реклама

Новости партнеров

Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
5 головних антитрендів зими-2020
5 головних антитрендів зими-2020
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряFood

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
На конкурсе
На конкурсе "Мисс Вселенная 2019" победила красавица из ЮАР
Том Круз впервые за много лет влюбился - СМИ
Том Круз впервые за много лет влюбился - СМИ
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)