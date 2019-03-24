Невероятная фантастика: игры будущего показали в коротком видео

Короткометражный фильм, созданный на движке Unreal Engine, показал фотореалистичный мир будущего

Команда использовала Unreal 4.21 для создания фотореалистичного мира будущего Фото: Engaget

Короткометражный фильм, премьера которого состоялась на Game Developers Conference 2019, демонстрирует потенциал фотореализма движка Unreal Engine 4 от Epic Games. Стараниями художников был воссоздан пейзаж фантастического мира с непередаваемой атмосферой, захватывающими видами и внушительной индустриальной структурой. Возможности технологий Unreal Engine 4 показывают, какими могут быть игры ближайшего будущего с фотореалистичной графикой.

Видео, которое опубликовал YouTube-канал Quixel, было создано на основе 1000 фотографий пейзажей Исландии. Художники по видеоиграм, визуальным эффектам и архитектурной визуализации работали над проектом, чтобы подчеркнуть возможности Unreal в игровой индустрии. Команда использовала Unreal 4.21 – последней на данный момент версии движка.

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"Благодаря Unreal Engine 4.21, лежащему в основе рендеринга в реальном времени, художники Quixel могли выполнять генерацию объектов "на ходу", устраняя необходимость в предварительной визуализации или пост-продакшне. Вся пост-обработка и градация цвета были выполнены непосредственно в Unreal", пишет основатель Unreal Epic Games в своем блоге.

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