Невероятно: среди тающих вокруг ледников, один – замерзает

Ученые из Новой Зеландии исследовали Ледник Росса в Антарктиде и столкнулись с невероятным

Совсем недавно в Антарктиде гигантский айсберг раскололся на куски, что обеспокоило ученых, исследовавших потепление, но, в то же время, ледник Росса в Антарктиде не тает, а замерзает. Такие выводы были сделаны после того, как в ноябре ученые из Новой Зеландии пробурили скважину глубиной 300 метров в шельфовом леднике Росса, передает "Новое Время".

Ученые из Новой Зеландии использовали сверло с горячей водой, чтобы проникнуть глубоко в шельфовый ледник Антарктиды. Измеряя температуру ниже шельфа, они ожидали, что лед будет таять.

Вместо этого вода кристаллизовалась и замерзала. В видео из National Geographic можно увидеть белые точки кристаллов льда, когда камера опускается вглубь. Если бы шельф таял, отверстие на этом уровне имело бы гладкие края.

"Это взорвало наше сознание", – сказала Кристина Халбе, гляциолог из Университета Отаго в Новой Зеландии, которая возглавляла проект.

Ученые оставили в скважине приборы для измерения течения и температуры под ледником на следующие несколько лет. Причины того, что конкретно происходит на леднике Росса, будут понятны после дополнительных исследований. Пока же можно сказать, что никакого катастрофического таяния ледника в ближайшее время не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что кит снял на камеру свое путешествие по неизведанной Антарктике

О том, как Антарктика стала крупнейшим в мире морским заповедником, смотрите на видео ниже:



