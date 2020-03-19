Невероятные возможности: Apple представила новые iPad и MacBook

Стоимость 11-дюймовой версии iPad Pro – от 799 до 1449 долларов

Американская компания Apple, которая приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone, представила новые планшеты iPad, клавиатуру Magic Keyboard, а также ноутбук MacBook Air. Старт продаж запланирован на конец марта 2020-го года. Стоимость 11-дюймовой версии iPad Pro – от 799 до 1449 долл., 12,9-дюймовой – от 999 до 1649 долл. (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть обзор на видео).

Apple представила новые iPad и MacBook Фото: Apple

На сайте компании указано, что планшет получил двойную камеру на 12 и 10 мегапикселей от iPhone 11 Pro, пять микрофонов и встроенную память от 128 ГБ. По утверждению сотрудников Apple, новый iPad работает быстрее и мощнее большинства ноутбуков с Windows благодаря 8-ядерному процессору A12Z Bionic.

Новый iPad Pro также получил сканер LiDAR, который предназначен для приложений с дополненной реальностью. Сканер измеряет расстояние до объектов, находящихся на дистанции до пяти метров, и способен работать в помещении и на улице.

Устройство весит менее 700 грамм, работает без подзарядки до 10 часов. Новинка доступна в серебристом и сером цветах с накопителем на 128, 256 и 512 гигабайт или один терабайт.

Кроме этого, разработчики презентовали новую клавиатуру-обложку Magic Keyboard для iPad. Клавиатура раскладывается и держит планшет на весу. Magic Keyboard будет доступна в продаже с мая.

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"Apple превратила iPad в ноутбук. Мы все знали, что это однажды случится, но сегодня – великий день", – прокомментировал новинку журналист The Verge Том Уоррен.

Компания Apple также обновила MacBook Air. Ноутбук получил 13-дюймовый дисплей Retina, процессор Intel Core 10-го поколения. Представители компании утверждают, что устройство работает в два раза быстрее, чем ноутбуки предыдущего поколения. Стоимость стартовой модели снизили до 999 долларов.

Напомним, что ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad. Также мы собрали статистику о ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса.

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