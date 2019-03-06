Невидимые частицы изменили представление о физике и Вселенной

Ученые открыли новое свойство невидимых частиц нейтрино, которое могло раскрыть тайну Большого взрыва

Нейтрино первыми оказали влияние на формирование Вселенной после Большого взрыва Фото: NBC News

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили новое свойство невидимых частиц нейтрино, которое позволило по-новому посмотреть на формирование Вселенной после Большого взрыва. Результаты исследований показали, что нейтрино вызвали сдвиг так называемых барионных акустических осцилляций (БАО).

БАО — это повторяющиеся шаблоны неоднородного распределения вещества во Вселенной. А "частицы-невидимки" оказали существенное влияние на то, как это вещество распределилось по ранней Вселенной и повлияло на ее дальнейшее развитие.

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Сразу после Большого Взрыва Вселенная была мешаниной различных частиц — нейтрино, протонов, нейтронов, электронов и фотонов. Нейтрино вырвались из этой "вселенской каши" раньше остальных. Несмотря на свое свойство слабого взаимодействия с веществом, они сумели оказать существенное влияние на расположение "галактических нитей" – плоских скоплений галактик, пронизывающих всю Вселенную.

Подобные выводы были сделаны на основе анализа расположения 1,2 миллиона галактик. Астрофизики считают, что взаимодействие с нейтрино вполне могло оказывать значимое влияние на разлетающиеся во все стороны после Большого Взрыва атомы. Если вас поражает красота Вселенной — благодарите те самые элементарные частички, которые незаметно пролетают сквозь вас ежесекундно миллионами.

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