Нейросеть Aiportraits превращает фото людей в шедевры искусства

В основе технологии лежат сразу две нейросети, которые формируют из фотографии художественный портрет

Aiportraits придает фотографиям эффект настоящей художественной картины Фото: Сегодня

Вслед за популярным приложением FaceApp, которое показывает нас в старости, был создан альтернативный проект, который превращает фотографии людей в шедевры искусства – Aiportraits. В основе технологии лежат сразу две нейросети, которые формируют из селфи или просто фотографии с лицом художественный портрет.

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Первая нейросеть анализирует цвета и стиль на основе 45 тысяч картин, а вторая используется для распознавания лиц людей на фотографиях. Алгоритм определяет черты лица и основные детали и накладывает на них художественный эффект.

В отличие от известной FaceApp, Aiportraits сохраняет только общий образ человека, но может изменить его форму лица или отдельных черт, чтобы придать эффект настоящей картины, написанной маслом. Никакого приложения устанавливать не нужно, достаточно просто зайти на сайт проект и загрузить туда фотографию любого человека и через несколько секунд получить шедевральный результат.

Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня Результаты фотографий, обработанных сайтом Aiportraits Фото: Сегодня 1/14

Напомним, что ранее нейросети научили создавать несуществующих людей. Также технологии нейросетей превращают ужасные рисунки в шедевры за секунду.

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