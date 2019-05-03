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Неземная красота: зонд NASA прислал фото заката на Марсе

Такие пейзажи на Земле увидеть невозможно – закат на Марсе синего оттенка

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Марсианские пейзажи запечатлела фотокамера Instrument Deployment Camera
Марсианские пейзажи запечатлела фотокамера Instrument Deployment Camera
Фото: NASA

Автономный марсианский зонд InSight, используемый для бурения Марса, прислал на Землю серию великолепных снимков. На снимках запечатлены восход и закат на Красной планете, которые обладают синеватым оттенком, в отличие от красноватого на Земле.

Солнце на Марсе выглядит почти на треть меньшего размера из-за удаленности планеты
Солнце на Марсе выглядит почти на треть меньшего размера из-за удаленности планеты
Фото: NASA

Некоторые изображения подверглись компьютерной обработке. Специалисты хотели показать, каким видел бы марсианский ландшафт человеческий глаз. В результате получилась подборка фотографий, неземной красоты – такие пейзажи нигде не увидеть на нашей планете.

Восход Солнца на Марсе – фото скорректировано таким образом, как если бы его видел человеческий глаз
Восход Солнца на Марсе – фото скорректировано таким образом, как если бы его видел человеческий глаз
Фото: NASA

Зонд InSight, или Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, был отправлен к Красной планете около года назад. Успешную посадку на Марсе аппарат осуществил в ноябре 2018 года.

Главные задачи InSight — изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Эти работы зонд выполняет при помощи размещенных на поверхности планеты приборов — сейсмометра SEIS и инструмента HP.

Анимация заката на Марсе, Фото: NASA

Разумеется, аппарат оснащен камерами. Одна из них — Instrument Deployment Camera (IDC) — установлена на манипуляторе, который применялся для установки приборов на поверхности Марса. Именно эта камера и получила опубликованные фотографии.

Смотрите также в сюжете о том, как космические тренды покоряют мир:

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что случится с человеком на Марсе. Также ранее на поверхности Марса был обнаружен древний артефакт с Земли, а на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина

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Источник: 3dnews
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